Le Canada s'est qualifié pour la finale du tournoi olympique en battant la Finlande (3-2). Les Nord-Américains affronteront le vainqueur du match entre les États-Unis et la Slovaquie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette demi-finale royale entre la Finlande et le Canada a commencé par une mauvaise nouvelle. Touché au tour précédent, Sidney Crosby a dû déclarer forfait. Le capitaine emblématique des Nord-Américains n'était pas suffisamment remis d'une blessure au genou même si son coach, Jon Cooper, avait précisé après la victoire face aux Tchèques que son tournoi n'était probablement pas terminé.

Toujours est-il que c'est sans «Sid» que le Canada devait décrocher sa place en finale. Et face à une autre équipe exclusivement composée de joueurs de NHL (Mikko Lehtonen était surnuméraire), la tâche ne s'annonçait pas simple. Le début de match a d'ailleurs confirmé le fait que le tapis rouge ne serait pas déroulé aux Canadiens comme certains auraient pu le penser. Hormis une ou deux incursions de Connor McDavid, la défense nordique a plutôt bien fait son travail pour contrer la vitesse adverse.

Stupeur dès la deuxième période

Et sur une supériorité numérique consécutive à une pénalité totalement stupide de Sam Bennett, le score s'est débloqué. En trois secondes de power-play seulement, le colosse Mikko Rantanen a mis tout son poids dans un missile qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse (17e, 0-1). Un avantage pas immérité à ce stade de la rencontre.

Stupeur dès l'entame du second tiers. Alors que le Canada était en supériorité numérique, Erik Haula a pu se présenter seul face au but adverse pour doubler la mise (24e, 0-2). Dès cet instant, les joueurs à la feuille d'érable ont peu à peu pris l'ascendant sur la rencontre. Logique lorsque l'on est mené 0-2. À la 31e, Macklin Celebrini s'est procuré une grosse occasion de but, mais le gardien Juuse Saros, pas à son avantage contre la Suisse en quarts de finale, s'est montré très solide.

La pénalité qui change tout

Alors que la pression s’intensifiait encore, les Finlandais ont reçu une nouvelle pénalité. Et cette fois-ci, les Canadiens n'ont pas manqué l'occasion de réduire l'écart. Un tir de Cale Makar de la ligne bleue a été dévié par Sam Reinhart juste devant le but nordique (35e, 1-2). Cette période s'est terminée sur ce score malgré une pression constante de McDavid & Cie.

Lors de l'ultime période, Anton Lundell a pu se présenter en excellente position devant Jordan Binnington. Mais le gardien de St. Louis a pu s'en sortir sans dégât. À la 51e, les efforts Canadiens ont payé puisque Shea Theodore a pu égaliser après un cafouillage devant la cage finlandaise (2-2). Une pénalité en toute fin de match a décidé de l'issue du match. Alors que le box-play finlandais a été héroïque durant près de deux minutes, Nathan MacKinnon a inscrit le 3-2 à 35 secondes de la sirène finale.

Le Canada 12 ans après

Grâce à cette victoire arrachée sur le tard face aux Finlandais, les Canadiens ont une occasion de remporter une nouvelle médaille d'or. La première depuis 2014 à Sochi. Après cette épopée dorée en Russie, les Nord-Américains n'avaient plus disputé la moindre finale.

Avec neuf titres, le Canada est la nation la plus titrée dans cette discipline aux Jeux olympiques d'hiver. Précisions toutefois qu'il a remporté cinq des six premiers éditions entre 1920 et 1952, à une époque ou les prétendants au titre étaient polonais ou britanniques.