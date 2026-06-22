Le Conseil fédéral soutient la tenue des Jeux olympiques d'hiver en Suisse en 2038. L'exécutif prévoit une aide de 200 millions, sans référendum facultatif.

Le Conseil fédéral ne veut pas de référendum pour les JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral ne veut pas de référendum pour les JO d'hiver 2038

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse. Une aide financière de 200 millions de francs est prévue. Berne ne prévoit pas de référendum facultatif, réclamé par certains cantons et partis politiques.

Les grandes lignes du soutien de la Confédération à la manifestation ont été «en grande majorité accueillies favorablement» lors de la procédure de consultation, a-t-elle indiqué lundi. Elles n'ont connu «aucun changement fondamental» par rapport à celles présentées en début d'année.

Pas de référendum facultatif

Le Conseil fédéral prévoit une aide financière maximale de 200 millions de francs. Il considère l'arrêté de planification comme n'étant pas de «portée majeure». Il ne sera donc pas sujet au référendum facultatif, comme demandé par la gauche et l'UDC.

De plus, Berne estime que les risques relevés par le concept d'organisation et de financement «paraissent maîtrisables». Les organes législatifs et la population des lieux où se tiendront des épreuves auront la possibilité de donner leur avis.