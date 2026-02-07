Les Suisses vont-ils déjà monter sur le podium aujourd'hui?

Les premiers supporters suisses ont fait leur arrivée à Bormio. Ils inspectent la piste de la Stelvio. «Tu vois là-bas? C'est le saut où Franjo von Allmen a fait le show lors de deux entraînements», semble (presque) dire le fan au drapeau à son ami. Okay, peut-être qu'on invente. On ne dit pas.
Bonjour à toutes et à tous! C'est le grand jour! Les Jeux olympiques ont officiellement débuté hier soir, du côté de Milan. Ce matin, c'est à Bormio qu'on se retrouve pour la descente olympique. Alors, combien de médailles pour les Suisses? 1, 2, 3? Réponse dès 11h30 avec le départ de la course!