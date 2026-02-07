DE
FR
Dès 11:30
Descente
Bormio
Bormio

La descente olympique en live
Les Suisses vont-ils déjà monter sur le podium aujourd'hui?

il y a 28 minutes

Les supporters suisses sont là

Les premiers supporters suisses ont fait leur arrivée à Bormio. Ils inspectent la piste de la Stelvio. «Tu vois là-bas? C'est le saut où Franjo von Allmen a fait le show lors de deux entraînements», semble (presque) dire le fan au drapeau à son ami. Okay, peut-être qu'on invente. On ne dit pas.

08:15 heures

C'est parti pour ces JO

Bonjour à toutes et à tous! C'est le grand jour! Les Jeux olympiques ont officiellement débuté hier soir, du côté de Milan. Ce matin, c'est à Bormio qu'on se retrouve pour la descente olympique. Alors, combien de médailles pour les Suisses? 1, 2, 3? Réponse dès 11h30 avec le départ de la course!

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Fin du Live
Articles les plus lus
    Articles les plus lus