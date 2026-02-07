Les Suisses vont-ils déjà monter sur le podium aujourd'hui?

C'est parti pour ces JO

Bonjour à toutes et à tous! C'est le grand jour! Les Jeux olympiques ont officiellement débuté hier soir, du côté de Milan. Ce matin, c'est à Bormio qu'on se retrouve pour la descente olympique. Alors, combien de médailles pour les Suisses? 1, 2, 3? Réponse dès 11h30 avec le départ de la course!