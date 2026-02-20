Si on se concentrait un peu sur le sport?

Depuis le début des JO, certains athlètes ont créé la polémique autour des pistes. Ne faudrait-il pas plutôt se concentrer sur les performances? Voici le programme de Blick.

D'habitude, j'aime bien les discours qui ne sont pas aseptisés. Les «match après match» des hockeyeurs ou les «c'est une course d'un jour» des skieurs ont tendance à me fatiguer. Oui, certains se protègent et c'est tout à leur honneur, mais donnez-nous un peu plus. Daniel Yule, qui lui-même avouait ne pas être un outsider lors du slalom olympique, est le parfait exemple de ce que j'aime: l'honnêteté.

Mais pour moi, elle a parfois ses limites. Lorsque Camille Rast avoue sans détour que, ce dont elle se réjouit le plus dans ces Jeux, c'est qu'ils soient passés, j'ai vraiment de la peine à comprendre. Personne ne lui a mis un couteau sous la gorge pour se rendre à Cortina et si, vraiment, cela l'embêtait, elle n'avait qu'à simuler une blessure.

De la même manière, Fanny Smith qui défonce la piste olympique, c'est un tacle un poil trop appuyé à mon goût. Oui, tout n'est peut-être pas parfait dans ces Jeux mais il faut respecter toutes les personnes qui travaillent autour. Les bénévoles qui se réveillent chaque matin pour nous accueillir, tout sourire et sous la neige. L'ambiance olympique n'est pas au beau fixe dans ces Jeux disloqués mais il faut parfois relativiser.

1 Les principaux rendez-vous du jour

SKI FREESTYLE

10h00 Ski-cross femmes, qualifications (Cousin, Gantenbein, Lack, Smith)

10h30 Aerials hommes, qualifications (Roth, Werner)

10h30 Half-pipe hommes, qualifications (Briguet)

12h00 Ski-cross femmes, huitièmes de finale

12h35 Ski-cross femmes, quarts de finale

12h54 Ski-cross femmes, finale 🏅

13h10 Ski-cross femmes, qualifications

13h30 Aerials hommes, finale 🏅

19h30 Half-pipe hommes, finale 🏅

CURLING

14h05 Tournoi femmes, demi-finale (États-Unis - Suisse)

19h05 Tournoi femmes, petite finale (Suisse - Norvège)

BIATHLON

14h15 15 km mass-start hommes 🏅 (Stalder, Burkhalter, Hartweg)

BOBSLEIGH

18h00 Bob à 2, manches 1 et 2 (Annen, Hasler)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le(s) Suisse(s)

Noé Roth et Pirmin Werner (aerials) Faux départ pour les deux Suisses jeudi. Leur compétition d'aerials a été repoussée d'une journée à cause des conditions météorologiques du côté de Livigno. Pirmin Wenger a une revanche à prendre sur Pékin, là où il avait terminé 4e à deux reprises. De son côté, Noé Roth, champion du monde en titre, pourrait aussi monter sur le podium.

La Suissesse

Fanny Smith (ski-cross) La Vaudoise va vivre ses cinquièmes Jeux olympiques à Livigno. Deux fois médaillés de bronze (PyeongChang, Pékin), Fanny Smith n'aborde pas ces JO dans les meilleures dispositions. Malgré une saison tronquée à la suite d'une blessure, les chances de médailles sont tout de même là pour la skieuse de 33 ans.

3 La performance suisse de la veille

Marianne Fatton est entrée dans l'histoire. En franchissant la ligne en première position, la Neuchâteloise est devenue la première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme. Elle est même parvenue à dépasser la Française Emily Harrop, ultra-favorite. L'émotion était immense sur le podium.

4 La performance suisse de la veille (bis)

12 ans après Sotchi, les Suissesses ont refait le coup du bronze. Les protégées de Colin Müller ont décroché la médaille lors de la petite finale de hockey sur glace grâce à un but d'Alina Müller en prolongation, face aux Suédoises. Là aussi, il y avait de la joie sur les visages.

5 L'image de la veille

Prévues initialement jeudi matin, les qualifications du ski halfpipe hommes à Livigno ont été reportées d'un jour en raison d'abondantes chutes de neige.

6 Le chiffre du jour

9. Swiss Paralympic a sélectionné neuf athlètes dont cinq néophytes en vue des Jeux paralympiques de Milan - Cortina. Les épreuves auront lieu du 6 au 15 mars. Les sélectionnés représenteront la Suisse en ski alpin, snowboard, ski de fond et biathlon, soit quatre des six disciplines au programme.

Les chances suisses semblent les meilleures en ski alpin et en snowboard. Le Neuchâtelois Robin Cuche est un prétendant prometteur aux médailles. Il participera à cinq épreuves dont la descente, qui est sa discipline de prédilection. Cette saison, il a fêté six victoires. Son objectif est clair: gagner une première médaille aux Jeux paralympiques.

Le Valaisan Théo Gmür figure cette saison parmi le top 5, et il voudra ajouter une cinquième médaille olympique à son palmarès après en avoir obtenu trois à Pyeongchang et une à Pékin. Troisième Romand en lice, le Vaudois Emerick Sierro prendra le départ en catégorie de compétition debout.

7 L'histoire du jour

Une journaliste australienne de premier plan a présenté ses excuses jeudi après s'être présentée alcoolisée à l'antenne et avoir bafouillé lors d'une retransmission des Jeux olympiques, dans un extrait devenu viral. Danika Mason, de la chaîne Channel Nine, a reconnu avoir «pris un verre» avant son intervention depuis les Alpes italiennes mercredi.

Elle a fourché sur plusieurs mots et a tenu des propos décousus, passant du prix du café en Italie aux iguanes aux Etats-Unis, laissant ses collègues en studio perplexes. Un de ses collègues a tenté d'expliquer son état en affirmant qu'il était difficile de parler lorsqu'on est en reportage dans des climats froids. Bien essayé.

8 Les coulisses des JO

Jeudi soir, après l’élimination de l'équipe de Suisse de hockey masculine, l'ambiance était étrange aux abords de la patinoire de Rho, dans la Fiera Milano. Comme il s'agissait du dernier match de hockey dans cette enceinte, les bénévoles fêtaient autour d'un stand de bières. Musique brésilienne à fond et moments de détente rythmaient cette fin de soirée. Un contraste forcément saisissant avec la zone mixte où, quinze minutes plut tôt, les Suisses ont tenté de mettre des mots sur leurs émotions après la défaite.

