Roman Josi et la Suisse n'ont pas le droit à l'erreur

Ce mardi est un jour important pour le hockey sur glace suisse avec le match de huitième de finale face à l'Italie. Voici les différents points forts de cette journée olympique.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Je me faisais une réflexion un peu stupide et très (trop) égocentrée en sortant de la patinoire où jouera la Suisse ce mardi contre l'Italie. Alors que nous n'étions qu'une poignée de journalistes sur place, nous parlions de la suite de la compétition avec ma consœur de Blick alémanique. La Suisse va-t-elle atteindre les quarts de finale contre la Finlande? Et ensuite, peut-on rêver d'une médaille? Bref, deux journalistes qui n'ont rien d'autre à dire, à cet instant précis, que des banalités sur le tournoi de hockey.

Mais au moment de discuter avec elle, je dois dire qu'il y a un aspect de ces phases à élimination directe qui m'est apparu terriblement brutal. Et c'est à chaque fois le cas lorsque je couvre la sélection nationale. D'une minute à l'autre, on peut passer d'une équipe de Suisse au centre de l'attention et, pour les journalistes, de dix papiers par jour tous plus importants les uns que les autres. Quel müesli mange Calvin Thürkauf? Les oreillers du village olympique sont-ils en plumes synthétiques ou naturelles? Les internationaux suisses pratiquent-ils la méditation en pleine conscience avant les matches?

Et en cas de défaite? Ils pourraient rentrer à pied par la Chine qu'on n'en ferait pas un article.

Bonne lecture. Et espérons que la Suisse gagne pour que l'on connaisse la morning routine de Calvin Thürkauf d'ici à la finale, dimanche à Milan.

1 Les principaux rendez-vous du jour

BIATHLON

14h30 Relais hommes 4 x 7,5km 🏅 (avec la Suisse)

BOBSLEIGH

19h00 Bob à deux hommes, 3e manche

21h05 Bob à deux hommes, 4e manche 🏅

COMBINÉ NORDIQUE

10h00 Hommes, saut à skis au grand tremplin

13h45 Hommes, ski de fond 🏅

CURLING

09h05 Tournoi masculin Round Robin: Suisse-Suède

14h05 Tournoi féminin Round Robin: Corée-Suisse

19h05 masculin Round Robin: Allemagne-Suisse

HOCKEY SUR GLACE

12h10 Tournoi masculin, 1/8e de finale: Suisse - Italie

12h10 Tournoi masculin, 1/8e de finale: Allemagne - France

16h40 Tournoi masculin, 1/8e de finale: Tchéquie - Danemark

21h10 Tournoi masculin, 1/8e de finale: Suède - Lettonie

PATINAGE ARTISTIQUE

18h45 Compétition féminine, programme court (Kaiser, Repond)

SKI FREESTYLE

19h30 Hommes Big Air Final manche 1

19h53 Hommes Big Air Final manche 2

20h17 Hommes Big Air Final manche 3

SNOWBOARD

13h00 Femmes, Slopestyle Final Run 1

13h27 Femmes Slopestyle Final Run 2

13h54 Femmes Slopestyle Finale manche 3 🏅

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse.

Roman Josi (hockey sur glace) Est-ce excessif de dire que l'équipe de Suisse n'a pas le droit à l'erreur en ce mardi? Pas vraiment. Lors du huitième de finale des Jeux oylmpiques, l'équipe de Patrick Fischer va défier dès 12h10 (en direct sur Blick) la formation italienne. Tout autre résultat qu'une victoire - si possible aisée - serait une contre-performance majeure.

La Suissesse

Kimmy Repond (patinage artistique) Contrairement à ce que son nom laisse penser, la patineuse suisse est en réalité bâloise. Ce mardi, elle s'attaque au programme court, dès 18h45 à Milan. Celle qui dépasse les 230'000 abonnés sur Insta possède un palmarès tout à fait correct, avec une médaille de bronze aux Championnats d'Europe 2023, qui ont eu lieu à Espoo (FIN).



3 La performance suisse de la veille

Loïc Meillard est l’homme des grands rendez-vous. Le Valaisan, qui avait déjà décroché six médailles lors des Mondiaux, vient de rajouter trois breloques olympiques à sa collection. Avec le titre en slalom, le skieur d’Héremence rejoint donc Franjo von Allmen et Marco Odermatt dans la liste des triples médaillés dans ces Jeux. Stark, comme dirait l’autre. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Loïc Meillard…

4 La performance internationale de la veille

L'Italie n'a eu besoin que de neuf jours de compétition pour pulvériser dimanche son record de médailles dans des Jeux d'hiver, profitant à plein de l'effet JO à la maison et de l'argent investi dans ses sportifs. C'est un symbole comme l'Italie les aime: après le premier de ses deux sacres sur l'anneau de patinage de vitesse de Milan, Francesca Lollobrigida a vite retrouvé son rôle de «Mamma» pour prendre dans ses bras son fils Tommaso.

«C'est le plus beau jour de ma vie, un jour parfait, d'abord parce que mon fils, mon mari et ma famille sont là», s'est émue l'arrière-petite nièce de l'icône du cinéma italien Gina Lollobrigida. «C'est aussi incroyable, parce que nous sommes en Italie, je vis le rêve de mes rêves», a-t-elle imagé après son titre sur 3000 m, avant de récidiver quelques jours plus tard sur 5000 m.

5 L'image de la veille

Mauvais temps, mauvaise neige. Une tempête s'est abattue ce lundi matin sur Bormio et les conditions n'étaient pas idéales pour lancer le slalom. La première manche a été une véritable hécatombe, avec seulement 44 des 96 skieurs engagés qui sont parvenus à rallier l'arrivée.

6 Le chiffre du jour

2 buts. Sans surprise l'équipe de Suisse de hockey sur glace s'est inclinée en demi-finales du tournoi olympique. Opposée à une invincible formation canadienne, l'équipe de Colin Müller n'a toutefois encaissé que deux buts. Une défaite 2-1 totalement inattendue tant la disparité entre les deux formations était grande.

7 L'histoire du jour

«Une expérience surréaliste»: le Norvégien Atle Lie McGrath, très affecté par la mort de son grand-père et fauché par la déception d'avoir raté l'or olympique qui lui tendait les bras en slalom, a complètement craqué lundi à Bormio en partant s'isoler à la lisière d'un petit bois.

C'est une scène incroyable qui fera partie des images des Jeux de Milan-Cortina: largement en tête après la première manche, le Scandinave de 25 ans enfourche après quelques portes seulement dans le deuxième acte. Sa première réaction est à la hauteur de son immense déception mais somme toute encore relativement classique: de rage, il balance ses bâtons au-dessus des filets de protection.

La suite est moins banale: tout à coup, il déchausse ses skis et entame une longue traversée à pied de la piste, seul, perdu dans l'immensité blanche, en direction de la forêt où il plante son casque dans la neige et s'effondre sur le dos, anéanti. Il est récupéré de longues minutes plus tard par une motoneige, avant de remettre ses skis et de descendre jusqu'à l'arrivée qu'il a traversée visage dévasté, sans s'exprimer.

«J'avais juste besoin de m'éloigner de tout. Je pensais trouver un peu de calme et de paix. Mais non, parce que les photographes et la police sont venus me chercher dans la forêt. C'était une expérience surréaliste», a-t-il expliqué en fin d'après-midi après avoir convoqué la presse devant son hôtel du centre-ville de Bormio.

«J'ai passé du temps dans la forêt. Maintenant je vais le passer avec les gens que j'aime. Ma mère, mon frère et ma copine sont là, je suis très heureux de les avoir», a-t-il ajouté, visiblement encore sonné. Le leader de la Coupe du monde de slalom, âgé de 25 ans, a vécu une terrible désillusion lorsqu'il est parti à la faute dans la deuxième manche après avoir survolé la première, bouclée avec 59 centièmes d'avance sur le futur champion olympique, le Suisse Loïc Meillard.

8 Les coulisses des JO

L'équipe de Suisse de hockey est «escortée» par un homme avec un pull officiel et une veste de la NHL. Qui est cet employé à l'oreillette présent lors de chaque entraînement et match des Helvètes? Un agent de sécurité mandaté par la NHL pour assurer la sécurité des stars du championnat évoluant avec la sélection de Patrick Fischer. Chaque nation ayant des vedettes de la prestigieuse ligue s'est vue flanquée d'un agent privé.

9 Le quiz du jour