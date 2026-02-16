Ce lundi, Loïc Meillard est devenu champion olympique de slalom à Bormio. Dans la foulée, l'annonce de sa future paternité a été rendue publique.

Matthias Davet Journaliste Blick

Loïc Meillard ne fait pas partie des skieurs les plus démonstratifs du Cirque blanc, loin de là. Toujours très calme et posé, le skieur valaisan fait toujours preuve d'une retenue, voire d'une pudeur, lorsqu'il obtient un bon résultat.

La surprise est donc de taille quand, ce lundi à Bormio, il a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième manche. Après son beau premier tracé (2e), il a vu du vert et était donc assuré de décrocher, au pire, la médaille d'argent. Son cri de joie ainsi que ses grands gestes ont fait plaisir à la foule, qui n'a pas hésité à scander son nom plus tard, lors du podium.

Dans l'histoire du ski suisse

Pourtant, les émotions n'étaient de loin pas finies pour le skieur d'Hérémence. Alors qu'il se remettait de sa manche, il a à peine vu Atle Lie McGrath – le dernier concurrent – enfourcher après 15 secondes de course. Alors que Loïc Meillard posait un genou au sol, le Norvégien s'avançait dans la forêt, à l'abri des regards. Dix jours plus tôt, il avait perdu son grand-père et la douleur semblait trop immense.

«Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans ma tête au moment où il est éliminé… surement des émotions exceptionnelles», sourit-il, quelques minutes après son titre. Déjà champion du monde à Saalbach, le Valaisan est devenu le premier champion olympique suisse en slalom depuis 1948. «Chaque nouveau titre, c'est le plus beau jour, lâche-t-il. Je vais profiter au maximum, puisque c'est de là qu'on va en tirer les meilleurs souvenirs.» Pour le moment, il ne sait juste pas encore de quelle manière il va fêter tout cela.

Toujours là dans les grands rendez-vous

Car ses Jeux sont plus que réussis pour lui, avec trois médailles au compteur (l'argent en combiné, le bronze en géant et l'or en slalom). «C'est exeptionnel ce qu'il se passe pour moi lors des grands événements, avoue-t-il. On arrive avec des attentes, de la pression et ça me rend heureux de tenir le coup et de montrer mon meilleur ski.»

Et si, le secret de Loïc Meillard, ce n'était pas sa future paternité? Quelques minutes après son titre olympique, la SRF, télévision alémanique, a annoncé que le Valaisan et sa compagne Zoé Chastan allaient devenir parents cet été.

La pudeur sur la paternité

Extrêmement pudique, le champion du jour n'a pas voulu trop s'étendre sur le sujet: «2026 est une belle année: elle a parfaitement commencé et qu'elle continuera bien.» À la relance d'un confrère («Est-ce que tu peux nous dire un petit mot à ce sujet?»), Loïc Meillard a rigolé: «Tu as une question là-dessus? Parce que ce n'est pas moi qui vais dire quelque chose (rires). Mais bien sûr que je me réjouis.»

Une nouvelle vie va donc arriver pour le couple. «Ça montre qu'à côté du ski, il y a une vie et beaucoup de choses et on va en profiter à fond.» Pour les deux, souvent sur la route, c'est encore de la musique d'avenir. «Il n'y a pas encore de questionnement à ce sujet et ça viendra comme ça viendra, lâche le Valaisan. On trouvera les solutions en temps voulu et on profitera du chemin qu'il y a à parcourir.» Car, chose est sûre, l'année 2026 sera l'une des plus belles de la vie de Loïc Meillard.