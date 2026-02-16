Les images folles après l'élimination d'Atle Lie McGrath

Atle Lie McGrath était en tête après la première manche du slalom olympique. Mais le Norvégien a enfourché après quelques piquets et est allé s'exiler dans la forêt.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ça restera sans aucun doute l'un des images les plus fortes de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina – l'une des dernières en ski alpin. Ce lundi, Atle Lie McGrath était en tête après la première manche de slalom. Le Norvégien possédait 59 centièmes d'avance sur son dauphin Loïc Meillard.

Au moment où le Valaisan a franchi la ligne, il ne restait donc plus que le leader provisoire dans le portillon de départ. Sauf qu'après 15 secondes de course, c'était la catastrophe pour le Scandinave: il a enfourché. Dans le même temps, il projettait Loïc Meillard sur le toit de l'Olympe.

Alors que, dans la raquette d'arrivée, le Valaisan se prenait dans les bras avec Fabio Gstrein et Henrik Kristoffersen, une autre scène se jouait, sur le haut du tracé. De rage, Atle Lie McGrath a jeté ses bâtons au-delà les filets, puis a laissé ses skis sur la piste avant de se rendre, à pied, dans la forêt. Depuis le bas, on pouvait voir un point blanc s'éloigner, jusqu'à disparaîte.

Sur l'écran géant de Bormio, le Norvégien est ensuite réapparu, couché sous un arbre. Il est resté de longues minutes là, étendu dans la neige italienne. La douleur semblait visible sur son visage pour celui qui a perdu son grand-père, voilà 10 jours, la veille de la cérémonie d'ouverture.

«Franchement, je ne sais pas comment je vais gérer les JO sans toi ic, écrivait Atle Lie McGrath sur son compte Instagram. C'est si peu important. La seule chose qui me fait garder la tête haute, c'est que tu as toujours voulu que je suive mes rêves. J'y vais seulement parce que c'est exactement ce que tu voulais que je fasse.» Le Scandinave aurait tant aimé honorer la mémoire de son grand-père avec une médaille, si possible en or.