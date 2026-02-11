Franjo von Allmen va-t-il entrer dans la légende?

Ce mercredi lors du super-G, le Bernois peut remporter sa troisième médaille d'or de ces Jeux olympiques. Ce sera évidemment lui l'homme à suivre de cette journée italienne.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bienvenue au souk!

Depuis que les stars de NHL sont arrivées à Milan, la zone mixte commence doucement, mais sûrement à ressembler à un marché au poisson. Même l'odeur y est parfois présente au gré des effluves typiques de ces lieux où se mêlent journalistes et joueurs. Mais là où l'on se sent davantage à la criée, c'est lorsque les médias internationaux sont présents.

Je n'ai évidemment rien contre eux et c'est même un plaisir de les côtoyer. Mais il faut savoir jouer des coudes et trouver le bon timing pour poser ses questions. Certains maîtrisent l'art subtil de poser la question pile dans un timing parfait. Ni trop tôt au risque de couper son interlocuteur, ni trop tard au risque de rester bête à avoir péniblement lâché une syllabe avant de se faire couper par un nord-américain plus sur de lui. Dans sa langue, c'est plus facile aussi... (Je l'attends en français la prochaine fois, on verra qui fera le malin).

Et Roman Josi débarque. Une question en anglais, puis deux, puis trois... puis quatre. Le meilleur moyen de se faire une place? «Hey Roman, kann ich kurz auf deutsch reden?» (je n'ai pas pris la peine de regarder si cette phrase est correcte, vous ne m'en voudrez pas). Et hop! Il se tourne pour continuer dans une des langues nationales. Bouches bées, les Américains et les Canadiens.

Comme quoi, jouer des coudes n'est pas nécessaire, parfois. Il faut juste savoir déstabiliser son adversaire.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

SNOWBOARD

10h30 Halfpipe femmes, qualifications (Loetcher)

19h30 Halfpipe hommes, qualifications (Habluetzel, Hasler, Scherrer, Zuercher)

SKI ALPIN

11h30 Super-G hommes (Monney, Odermatt, Rogentin, von Allmen) 🏅

BIATHLON

14h15 15km femmes (Baserga, Gasparin, Haecki-Gross, Meier) 🏅

PATINAGE DE VITESSE

18h30 1000 m hommes (Wenger) 🏅

HOCKEY SUR GLACE

16h40 Tournoi masculin, tour péliminaire: Slovaquie-Finlande

21h10 Tournoi masculin, tour péliminaire: Suède-Italie

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Franjo von Allmen (ski alpin). Le chien fou de Boltingen (BE) a l'occasion de décrocher ce mercredi, lors du super-G, une troisième médaille d'or. Un exploit réalisé jusqu'à présent uniquement par Toni Sailer (Cortina, 1956) et Jean-Claude Killy (Grenoble, 1968). Et si Franjo von Allmen rejoignait ce cercle très exclusif? Réponse dès 11h30, en direct sur Blick. S'il le fait, ce serait «stark», comme il le dirait probablement.

La Suissesse

Amy Baserga (biathlon). Seule Suissesse à être montée sur un podium en Coupe du monde lors du 15km, Amy Baserga pourrait créer l'exploit dans la province de Bolzano. Avec sa troisième place à Ruhpolding (Allemagne) lors de la saison 2024/25, la Zurichoise fait tout de même un peu figure d'épouvantail.

3 La (contre-)performance suisse de la veille

Quelle terrible désillusion pour Nadine Fähndrich! Alors que la Suissesse pouvait viser une médaille lors du sprint en ski de fond, elle n'est même pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales. La Lucernoise a terminé cinquième de son quart, derrière sa coéquipière Anja Weber. Clairement, c'était une surprise du côté de Tesero.

4 La (contre-)performance internationale de la veille

Promis, on parle normalement en bien des athlètes. Mais là, Mikaela Shiffrin a créé une incroyable surprise du côté de Cortina. L'Américaine fermait le portillon de départ du combiné par équipes après la belle performance de Breezy Johnson. Et, de manière très étonnante, la meilleure skieuse du circuit a concédé une seconde aux meilleures slalomeuses. La paire états-unienne a finalement terminé quatrième d'une course remportée par le duo autrichien Ariane Raedler/Katharina Huber.

5 L'image de la veille

Le sourire d'Andri Ragettli est sans doute un peu jaune. Il faut dire que le Grison aurait pu décrocher une médaille lors du slopestyle. Mais il a terminé à une frustrante quatrième place. Il est malheureusement coutumier du fait, puisqu'il avait également fini chocolat à Pékin, voilà quatre ans.

6 Le chiffre du jour

0. C'est, malheureusement pour lui, le nombre de médaille qu'Alexis Monney a décroché dans ces Jeux olympiques jusqu'à présent. En descente, il faisait partie des favoris, mais a commis une grosse erreur qui l'a fait terminer loin de Franjo von Allmen, à la cinquième place. Et en combiné par équipes, il avait mis Daniel Yule dans de bonnes prédispositions, mais celui-ci n'est pas parvenu à conclure en slalom. Ce mercredi, il a une dernière chance pour ne pas rentrer bredouille de Bormio.

7 L'histoire du jour

Les fans du HC Martigny (ou Red Ice, Verbier-Entremont, Valais, Red Ice Martigny HC, HC Red Martigny, HC Ice Martigny, Red HC Ice Martigny, HC Coude du Rhône etc.) se souviennent forcément de Luca Zanatta. Ceux de Genève-Servette un peu moins. L'Italo-Suisse avait disputé un match de play-off avec les Aigles lors de la saison 2015/16. Par contre, il avait tout de même passé trois saisons en Valais.

De retour dans le championnat transalpin depuis 2019, le défenseur de 34 ans aura l'honneur de disputer les Jeux olympiques avec son équipe nationale. Ceux-ci débutent ce mercredi pour la «Squadra», avec un match à 21h10 face à la Suède.

8 Les coulisses des JO

Ah, la guerre des centièmes. Celle-ci n'a pas lieu qu'entre skieurs du côté de Bormio et Livigno. Mais également entre les gens qui regardent les courses. Quand notre envoyé spécial à Bormio voit que le couple de Neuchâtelois assis à sa droite dans le café regarde la deuxième manche du combiné par équipes avec dix secondes d'avance sur son ordinateur, il se joint à eux pour suivre tout cela. Autant ça que de devoir subir leurs spoilers bien peu fair-play.

9 Le quiz du jour