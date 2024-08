«Je prends toujours un jeu Pokémon quand je vais en compet'»

Jérémy Desplanches va vivre ses troisièmes et derniers JO à Paris.

Matthias Davet Journaliste Blick

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Acharnement, ça me ressemble bien. Aventure, car ça a été une sacrée – dans les bons et les moins bons. Et rivalité. C'est ça qui m'a fait me transcender et qui m'a créé, que ce soit celle à l'entraînement avec mes potes ou en compétition.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

C'est la compétition à Genève qui s'appelle la Tribune de Genève. Tous les petits viennent et font un 25 m. Tu as trois étapes pour te qualifier et faire un 50 m dans la piscine des Vernets. J'étais toujours qualifié lors de la deuxième ou troisième étape car je n'étais pas très bon. Mais j'adorais déjà ça. Bonus: il y avait des goodies à la fin.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

Ça se joue entre mon titre de champion d'Europe en 2018, ma médaille d'argent aux Championnats du monde en 2019 et la médaille de bronze aux JO de Tokyo en 2021. Le premier car, cinq minutes avant moi, ma femme Charlotte (ndlr: Bonnet) venait de l'emporter. C'étaient des émotions de dingue.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

«C'est show time!» Enfin, c'est le moment d'en découdre. J'ai préparé cet instant et j'ai hâte.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Je ne suis pas très superstitieux. J'essaie de le moins l'être car je me suis dit que si un jour je ne pouvais pas le faire, ça allait être compliqué. Par contre, j'ai des petites habitudes. Ça peut sonner kitch mais j'aime bien avoir un jeu Pokémon sur moi pour être plus relâché avant une compétition.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Ah ah! Bon, déjà mon petit jeu Pokémon. Mais après, je suis quelqu'un qui voyage assez léger. Ah si, je vais prendre mes cartes «Magic» car Thierry (ndlr: Bollin) veut qu'on puisse jouer pendant le camp de préparation.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Que ça vaut la peine de ne pas aller à cette soirée. De louper tel ou tel événement pour aller t'entraîner. Les Jeux, c'est la plus grande fête de ta vie et ce sera un moment incroyable. Tu es très fier d'y être. Je n'ai jamais regretté les sacrifices que j'ai faits pour aller aux JO. La première fois que je me suis retrouvé dans le village olympique, je me suis dit que j'avais réalisé un rêve. Et ça, pas tout le monde peut le dire.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Il y a deux endroits que j'aime beaucoup: les Bains des Pâquis, pour leur fondue. J'aime bien y aller avec Charlotte. Mais j'apprécie aussi aller au Signal de Bernex, qui n'est pas loin de là où j'habite. Il y a une magnifique vue et c'est paisible.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Je pense que je choisirais l'athlétisme… le 200 m. Ça reste assez similaire: tu as une ligne, une présentation avant et tu te bats contre le chrono. Ça me tenterait.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Il ne doit pas rester grand-chose que les gens ne savent pas sur moi. J'ai toujours été assez honnête. Que je suis un grand fan de Pokémon et de Naruto, tout le monde le sait. Il faudrait poser cette question à quelqu'un d'autre que moi… (rires)