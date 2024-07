Zoé Vergé-Dépré connaît les Jeux sur le bout des doigts

Zoé Vergé-Dépré associée à sa coéquipière Esmée Böbner ont réussi leur entrée dans le tournoi olympique

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Pendant un temps-mort, j'ai regardé autour de moi et j'ai pris le temps d'apprécier ce moment. Tout ce monde, cette vue incroyable sur la Tour Eiffel. C'est génial.» Avant de répondre aux questions dans un français impeccable – ce n'est pas une surprise –, la Bernoise Zoé Vergé-Dépré a pris quelques secondes pour se désaltérer. Il faut dire que le soleil de plomb a tapé tout au long de la partie.

La Bernoise, qui dispute ses premiers Jeux olympiques à 26 ans, avoue avoir été quelque peu nerveuse. «Mais je crois que c'est assez normal, convient-elle. Comme nous avons été fortes sur les cinq premiers points, cela nous a aidé à trouver notre rythme et de prendre confiance.» Cette nervosité se comprend, ce d'autant plus que le match avait lieu à 17h. «Mais étonnamment, on n'était pas trop nerveuse au réveil. Mais en arrivant sur le site… tu sens l'estomac qui se noue.»

«Je prends à chaque fois une photo»

Ce tournoi de beach-volley a probablement eu droit au lieu le plus emblématique de ces Jeux olympiques 2024 avec une vue totalement dégagée sur la Tour Eiffel. Un décor quasi irréel pour quiconque y pose les pieds pour la première fois. Visiblement même pour la deuxième fois et les suivantes. «À chaque fois que j'arrive, je prends une photo, rigole la Bernoise. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais c'est difficile de faire abstraction. Et puis je me suis rendu compte que de lever les yeux et de simplement profiter de tout ça, cela aide à se calmer.»

Cette compétition n'a rien de normal pour la joueuse de 26 ans. Pour l'occasion, elle a donc décidé de marquer le coup avec une manucure spéciale ornée des anneaux olympiques sur le majeur et l'annulaire. «Cela fait deux semaines, nous explique-t-elle. J'étais encore à Berne. C'est pas mal non? (rires) La styliste qui a fait ça m'a épatée. Je serais incapable de faire ça. C'était un moyen de me mettre dans l'ambiance olympique.»

Les émotions du premier match désormais derrières elles, Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner pourront désormais penser à la suite de leur compétition dès ce mercredi. Elles disputeront un duel contre une paire canadienne lors d'une session nocturne qui s'annonce évidemment spectaculaire avec une Tour Eiffel illuminée en arrière-plan. De quoi enrichir l'album photos de Zoé Vergé-Dépré.