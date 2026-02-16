La joie suisse a fait grincer des dents en Norvège. Après l’or olympique de Loïc Meillard en slalom à Bormio, l’entraîneur Thierry Meynet a été accusé d’avoir célébré trop tôt, sous les yeux d’un Atle Lie McGrath encore en course.

Yannick Peng et Marcel W. Perren

La colère norvégienne n’a pas tardé à éclater après la médaille d’or du Valaisan Loïc Meillard en slalom à Bormio. Dans le viseur des critiques: Thierry Meynet, l’un des entraîneurs des spécialistes suisses de la discipline.

Thierry Meynet se trouve à quelques mètres en aval de l’endroit où le Norvégien Atle Lie McGrath, leader à mi-parcours, enfourche dans la deuxième manche. À cet instant, la victoire de Loïc Meillard est acquise. La réaction de l’entraîneur suisse est immédiate: il serre le poing gauche, puis enlace un entraîneur autrichien — heureux de l’argent décroché par Fabio Gstrein.

Dans le même temps, Atle Lie McGrath, frustré, passe à proximité, jette ses bâtons. Le skieur de 25 ans, qui porte un brassard de deuil après le décès de son grand-père, enlève ses skis, quitte la piste, s’éloigne en titubant de rage, avant de s’allonger dans la neige, à l’orée de la forêt.

«Il aurait pu attendre»

«Il aurait pu attendre deux secondes qu’Atle soit passé», s’emporte sur la télévision norvégienne l’ancienne skieuse Maria Therese Tviberg, médaillée de bronze olympique par équipes en 2022, à propos du comportement de Meynet.

«Je me suis même demandé s’il allait lui rentrer dedans. J’aurais été folle de rage. Je connais cet entraîneur: il ne s’occupe que de la Suisse et de son équipe.»

Présent sur le plateau, l’icône du ski norvégien Kjetil André Aamodt adopte un ton plus nuancé: «Je ne l’aurais pas fait si j’avais été entraîneur suisse. Je comprends sa joie, mais ils ont déjà remporté trois titres olympiques. C’était particulier, même si je pense que sa réaction était spontanée » Le quadruple champion olympique estime que Thierry Meynet n’avait aucune intention malveillante.

Excuses suisses auprès des Norvégiens

La scène n’a pas non plus fait l’unanimité côté suisse. Entraîneur en chef du groupe d’élite du slalom helvétique, Matteo Joris a tenu à apaiser les tensions. «J’ai présenté mes excuses aux Norvégiens», confie-t-il à Blick.