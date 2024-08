Dany Brand a été débouté par le TAS: pas de JO pour lui!

Le CIO et le TAS préfèrent avoir un couloir vide au 400m haies plutôt que de repêcher le premier viennent-ensuite! Telle est la conclusion des instances, qui font un immense malheureux: l'athlète zurichois Dany Brand, lequel crie à l'injustice.

Coup dur pour Dany Brand, privé de JO par le Tribunal arbitral du sport!

Le Tribunal arbitral du sport s'est montré impitoyable! Dans un communiqué de presse diffusé ce lundi, l'instance basée à Lausanne a débouté Dany Brand, l'athlète zurichois qui s'estime injustement traité. L'athlète zurichois, spécialiste du 400m haies, ne pourra donc pas participer aux Jeux olympiques de Paris. La compétition aura lieu avec 39 athlètes au lieu de 40...

Le Français Ludvy Vaillant ayant déclaré forfait, Dany Brand estimait qu'il devait pouvoir participer aux JO, vu qu'il était le 41e sur la liste. Il s'en était ému dans un long post Instagram ces derniers jours, assurant qu'il était désormais 40e. Mais le CIO a dit non. Et le TAS aussi. La déception est cruelle, mais il n'y a plus rien à faire: un couloir sera désespérément vide ce lundi, les instances préférant priver un athlète de son rêve plutôt que de l'autoriser à participer.