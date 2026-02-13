Emilien Jacquelin répond aux provocations de Sturla Lægreid

Quatrième du sprint vendredi, le biathlète français a échoué à deux dixièmes du Norvégien. Les deux hommes se sont provoqués avant la poursuite de dimanche.

Blick Sport

Battu d'un souffle lors du sprint (10km), Emilien Jacquelin pouvait l'avoir mauvaise. Le Français manquait la médaille pour deux dixièmes, battu par le Norvégien, bronzé vendredi.

Pire, Sturla Lægreid s'est permis de chambrer son homologue en zone mixte. «Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jacquelin. S'est-il arrêté pour saluer le public?», a-t-il demander à la télévision. De son côté, le Français a déclaré: «J'ai été battu par un infidèle, oh mon Dieu.»

Des provocations des deux côtés conclues par un élégant: «I will fuck him on sunday (ndlr: traduisible (en restant poli) par: Je l'écraserai dimanche)» de la part du Français. Rendez-vous lors de la poursuite, donc, pour voir qui gagnera le combat sur les skis.