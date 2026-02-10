Sturla Holm Lægreid a remporte le bronze en biathlon. Mais lors de l'interview télévisée d'après-course, il ne parle pas de son succès, mais plutôt de la plus grande erreur de sa vie. Il avoue, en larmes, avoir trompé sa petite amie.

Ramona Bieri

Il y a quatre ans, Sturla Holm Lægreid remportait l’or olympique avec le relais norvégien. Cette année, le biathlète peut savourer sa première médaille individuelle. Sur le 20 kilomètres, il décroche le bronze derrière son compatriote Johan-Olav Botn et le Français Éric Perrot.

La joie est immense. Et pourtant, son interview d’après-course à la télévision norvégienne prend une tournure totalement inattendue. En larmes, Sturla Holm Lægreid confesse publiquement avoir trompé sa petite amie. Il raconte avoir rencontré il y a six mois «l’amour de sa vie», qu’il décrit comme «la plus belle et la plus merveilleuse personne du monde». Malgré cela, il a commis, il y a trois mois, «la plus grande erreur de sa vie» en lui étant infidèle.

Face à des millions de téléspectateurs, Sturla Holm Lægreid parle ouvertement de sa faute. Ce n’est pas une confession spontanée: il explique s’y être préparé. Peu de personnes étaient au courant jusqu’ici. «Maintenant, le monde entier le sait peut-être. Je n’ai plus rien à perdre», confie-t-il.

«La pire semaine de ma vie»

Il avait déjà tout avoué à sa compagne une semaine plus tôt. Elle l’a quitté. «C’était la pire semaine de ma vie», admet-il. Pour lui, c’est comme s’il avait jeté «la médaille d’or de sa vie». « J’aurais tant voulu partager ce moment avec elle», déclare-t-il.

On ignore si son ex-petite amie a suivi sa course ou vu son interview bouleversante. Par cette sincérité radicale, Sturla Holm Lægreid espère néanmoins une infime chance de la reconquérir. «J’ai eu la chance de trouver le véritable amour et j’ai tout gâché. Ce n’est peut-être pas pardonnable», reconnaît-il lucidement. Mais s’il existait ne serait-ce qu’une minuscule possibilité de lui montrer à quel point il l’aime, il serait prêt, dit-il, à «se suicider socialement en direct à la télévision» pour cette chance. Il n’est pas prêt à abandonner, tout en assumant pleinement les conséquences de son acte et en exprimant ses regrets «du fond du cœur».

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Sturla Holm Lægreid s’est encore excusé — y compris auprès du champion olympique Johan-Olav Botn. «Désolé, je ne voulais pas te voler la vedette», lui a-t-il dit. Son coéquipier lui a répondu avec compréhension, estimant que chacun avait le droit de s’exprimer librement après une course. Reste à savoir si cette histoire connaîtra un happy end. Peut-être Sturla Holm Lægreid en dira-t-il davantage lors d’une prochaine interview.