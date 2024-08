Martin Dougoud s'est classé 4e en kayak monoplace

Grégory Beaud Journaliste Blick

Martin Dougoud est passé par tous les états d'âme lors de l'épreuve de kayak monoplace. Lors de la finale, il a d'abord pris une pénalité de 50 secondes qui a ensuite été annulée. Troisième après sa course, il devait patienter durant les passages des six derniers concurrents. Les six meilleurs. «À cet instant, je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut le faire, se souvient-il. Même si je n'y ai pas vraiment cru.» Hélas, après trois concurrents qui se sont classés moins bien que lui, il a été éjecté du podium.

«C'est assez dur à encaisser, a-t-il soufflé. Je pense que dans quelques heures, je vais prendre du recul et me dire que j'ai tout donné. Ce qui me frustre, c'est que je ne pensais pas avoir fait un bon chrono. Mes sensations n'étaient pas bonnes.» Il ne lui a pourtant manqué que 57 centièmes pour accrocher la troisième place. «Même si j'adore le chocolat, je préfère les médailles», a-t-il tout de même rigolé, ne perdant pas sa bonne humeur communicative.

Ce qui agace surtout le Genevois? La porte No 2. «Elle m'a posé des soucis dès les qualifications, regrette-t-il. On a pourtant bien insisté sur ça entre la demi-finale et la finale, mais je n'ai jamais été satisfait de la manière dont je l'ai prise. Et là j'ai encore perdu pas mal de temps. Par la suite, je pense avoir été meilleur.»

«Je serai revanchard»

Martin Dougoud, bien que déçu, garde de belles images de cette compétition qui s'est déroulée devant des tribunes pleines. «J'ai pris beaucoup de plaisir malgré la tension, constate-t-il. J'avais très bien dormi les nuits précédentes. La dernière, pas trop. Mais tout le monde était tendu même si j'ai essayé de relativiser à mort ce qui était en train de se passer. Je me répétais sans cesse que je devais juste faire du bateau et profiter.»

Le kayakiste établi en France aura rapidement une occasion de passer le goût amer du chocolat. Dès vendredi, il sera à nouveau engagé dans la course de kayak cross, une épreuve durant laquelle quatre concurrents s'élancent simultanément. Cette saison, il a même remporté une épreuve dans ce format. De quoi faire de lui un favori? «Cela ne dépend pas que de moi, explique-t-il. Cela reste un format de compétition assez aléatoire. Mais je serai revanchard et je reviendrai agressif comme un chien.» Rendez-vous est donc pris sur le même cours d'eau. Avec, peut-être une sensation plus douce dans la bouche?