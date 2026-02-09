Pas d'exploit pour les Suissesses face aux USA

L'équipe de Suisse de hockey féminin n'a pas démérité face aux États-Unis. Mais la troupe de Colin Muller a fini par s'incliner 5-0 face aux USA.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après avoir affronté les championnes olympiques en titre canadiennes, c’était au tour des championnes du monde en titre américaines de se présenter face à la Suisse dans ce tournoi de hockey féminin. Des USA qui ont remporté leurs deux premiers matches dans ce groupe A relevé pour les Suissesses, qui se sont valeureusement inclinées 4-0 face au Canada avant-hier.

Les Suissesses sans complexe

Contre les Américaines, l’équipe de Colin Muller n’a montré aucun complexe. Dès la première minute, Lara Stalder a même pu adresser un tir puissant en direction du but finlandais. Juste avant que Rahel Enzler ne trouve la jambière de Gwyneth Philips. Deux tirs en une minute de jeu et une Suisse quasi-dominatrice.

Face au Canada, à la Rho Arena, Saskia Maurer avait superbement défendu la cage helvète, réalisant 51 parades. Lundi contre les USA, dans la grande patinoire de Santagiulia, Andrea Brändli était de retour devant les filets suisses. Si elle est très bien rentré dans son match, elle a dû s’avouer vaincue à la 7e, suite à un bon service de Caroline Harvey pour Haley Winn.

Les Suissesses sont passées près d'égaliser cinq minutes plus tard, sur le premier jeu de puissance du match. Mais la gardienne Gwyneth Philips a «volé» un but à Rahel Enzler de la mitaine. Pour marquer, les Suissesses allaient devoir être plus-que-parfaites.

But contre son camp suisse

Elles n’y sont pas parvenues dans le deuxième tiers-temps, même si Rahel Enzler, encore elle, a inquiété Gwyneth Philips à la mi-match. De son côté, Andrea Brändli a continué ses petites miracles, ne se laissant pas lober à la 24e, juste après avoir été sauvée par son poteau. Et bloquant malicieusement plusieurs puck sous elles, sans plus bouger.

Mais à la 35e, la gardienne suisse a encaissé un second but, sur un auto-goal bien involontaire de Stefanie Wetli, du patin. Ce qui n'a pas découragé l'équipe de Suisse, proche de trouver la faille sur power-play en fin de deuxième acte. Mais Lara Stalder n'a pas pu pousser le puck au fond des filets américains avant de buter, encore, sur Gwyneth Philips.

En tout début de troisième période, les Américaines ont inscrit le 3-0 par Hannah Bilka (42e). De quoi tuer entériner le succès américain. Surtout que Gwyneth Philips continuait de dégoûter les joueuses suisses, loin d'abdiquer. Dans ce même troisième tiers-temps, la Suisse a encaissé deux nouveaux buts, à la 47e et à la 48e. Une fin logique face aux USA, qui ont dominé aux niveaux des tirs, 50-21.

Il reste un match aux Suissesses dans cette phase de groupes. Demain soir (21h10), elles affronteront la Finlande pour obtenir la troisième place du groupe A.