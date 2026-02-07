Bien aidées par leur gardienne, les Suissesses ont longtemps résisté face à l'ogre canadien. Mais Saskia Maurer et ses coéquipières se sont finalement inclinées de quatre buts.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après sa victoire initiale face à la République Tchèque vendredi, la Suisse s’attaquait à un monument. Le Canada, champion olympique en titre, faisait face à notre équipe nationale à la Rho Arena de Milan.

Immense Saskia Maurer

Face à l’ogre canadien, les Suissesses se sont vite regroupées dans leur zone défensive, autour de leur gardienne Saskia Maurer. Cette dernière a été sauvée par son poteau dès la 3e, après un tir du revers de Renata Fast. Mais elle a surtout réalisé un premier tiers-temps énorme, cumulant pas moins de 17 arrêts.

Une performance majuscule et une équipe de Suisse loin d’être ridicule. Les Suissesses auraient même pu ouvrir le score à la 10e. Ivana Wey et Alina Martin se projetaient à 2 contre 1, mais la dernière nommée ne pouvait pas bien reprendre le service de sa coéquipière.

Premier but encaissé en infériorité numérique

La deuxième période a commencé sur les mêmes bases que la précédente, avec des Suissesses vaillantes en défense et qui prenaient leurs (rares) chances en attaque. Mais la deuxième pénalité sifflée contre la Suisse a permis aux Canadiennes d’ouvrir le score à la 28e. En supériorité numérique, Natalie Spooner a poussé le puck au fond après un rebond accordé par Saskia Maurer.

Un premier but qui n'a pas abattu les troupes de Colin Muller, entraîneur de l'équipe de Suisse féminine. Ses joueuses ont continué à défendre comme des diables, sa gardienne a poursuivi son grand match. Et Sinja Leemann était même toute proche de remettre les deux équipes à égalité à la 34e. Mais l'attaquante suisse a perdu son duel face à Emerance Maschmeyer.

Deux nouveaux buts canadiens avec une femme de plus

Les Suissesses ont écopé de deux pénalités au début du troisième tiers-temps. Sur la deuxième, Sarah Fillier ne s'est pas faite prier pour doubler leur avantage en supériorité numérique, après un rebond derrière le but de Saskia Maurer (48e). Quelques instants après, Rahel Enzler était à son tour toute proche de marquer sur la première supériorité numérique helvétique. Mais là encore, Emerance Maschmeyer a pu bloquer le palet.

Le troisième but canadien est tombé sur une nouvelle situation de supériorité numérique, par Brianne Jenner à la 54e. Le quatrième a suivi trois minutes plus tard, sur un joli lancer de Daryl Watts. Les Suissesses avaient rendu les armes, physiquement battues.

Au final, et même si les Canadiennes ont tiré 49 fois de plus que les Suissesses (55 tirs à 6), l'équipe de Colin Muller a livré une très belle partition face au Canada.