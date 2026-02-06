Quelle fin de match! Menée 2-3 à quelques minutes de la sirène finale, l'équipe de Suisse féminine a renversé les Tchèques pour finalement s'imposer lors des tirs aux buts.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse féminine a commencé son tournoi par une prestation très encourageante face à une formation tchèque située devant elle au classement mondial. La partie avait pourtant bien mal commencé puisque les joueuses de Colin Müller ont rapidement concédé l'ouverture du score par Kristyna Kaltounkova après 92 secondes seulement (0-1).

Mais les Helvètes ne se sont pas décomposées après ce mauvais but initial sur lequel porte une part de responsabilité Saskia Maurer. Laura Zimmermann a pu égaliser dès la 8e minute de jeu. L'égalité au score n'a tenu qu'une poignée de secondes avant le 2-1 de Natalie Mlynkova (9e).

Pression suisse

La seconde période a vu la Suisse se créer les meilleures chances. Entre la 29e et la 31e, Lena Marie Lutz ou Ivana Wey ont eu l'égalisation au bout de la crosse. Mais la gardienne Michaela Hesova s'est montrée intraitable. En toute fin de période, elle a ensuite réalisé un double arrêt brillant en infériorité numérique alors que Lara Stalder et Rahel Enzler ont pu se mettre en position idéale.

La troisième période a vu Lena Marie Lutz rater une relance et a rendu le puck aux Tchèques. Seule face à Saskia Müller, Tereza Plosova a permis à sa sélection nationale de faire le break (47e, 1-3). L'action du match est toutefois à mettre au crédit des joueuses à croix blanche. En supériorité numérique, elles ont réalisé une magnifique triangulation pour réduire quelque peu l'écart. Sur une passe en première intention d'Ivana Wey, Alina Müller a pu se retrouver seule face à une cage déserte. Du superbe travail pour le 2-3 de l'espoir (50e).

Le Canada au programme

Et la pression suisse en fin de match a fini par payer. Sur un tir de la ligne bleue signé Lara Christen, la muraille Michaela Hesova s'est (enfin) fissurée et la rondelle est venue mourir derrière la ligne (57e, 3-3). En prolongation, la gardienne Saskia Müller s'est parfaitement rattrapée en mettant en échec les assauts adverses. À quelques secondes des tirs aux buts, Alina Müller a bénéficié d'une chance en or d'offrir la victoire à son équipe, mais la star de l'équipe s'est heurtée à une gardienne, cette fois-ci, à son affaire. La rencontre s'est finalement lors des tirs aux buts. À ce petit jeu, ce sont les Suissesses qui se sont imposées grâce à un essai décisif d'Ivana Wey.

Après ce très bon premier match, les Suissesses vont se frotter à un ogre puisqu'elles affronteront les stars canadiennes. Mais avec ce premier résultat, elles ont déjà pu se rassurer. Elles sont parfaitement à leur place dans ce tournoi.