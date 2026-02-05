Après Paris, Snoop Dogg s'enflamme à Milan-Cortina

Par sa présence, Snoop Dogg a marqué les Jeux olympiques d'été de Paris. Deux ans plus tard, le rappeur américain est de retour, cette fois sur les pentes de Milan-Cortina.

Blick Sport

Snoop Dogg à l'équitation. Snoop Dogg au saut à la perche. Snoop Dogg à la natation. Durant les Jeux olympiques d'été 2024 à Paris, le rappeur était plus occupé que la célèbre Martine, personnage des livres aux mille activités.

À chacune de ses apparitions, l'Américain faisait sourire la foule, dans des tenues toujours plus poussées. Sans conteste, il a été l'une des figures marquantes de l'été 2024 dans la capitale française.

Content d'avoir fait parler de lui, Snoop Dogg est de retour! Le rappeur de 54 ans est présent au nord de l'Italie pour les JO de Milan-Cortina, qui débutent ce vendredi.

Pour le moment, on ne peut pas dire que sa présence est discrète. Ce mercredi, du côté de Gallarate, il a été l'un des relais de la flamme olympique. «Je veux le faire pour répandre l'amour dans ce monde, parce que c'est ce que les Jeux représentent», dit-il dans une vidéo sur Instagram.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais ce n'est pas tout. La chaîne NBC Sports va faire appel à lui dans un rôle de consultant et, selon le «Corriere della Serra», Snoop Dogg sera également présent aux côtés de Mariah Carrey lors de la cérémonie d'ouverture, vendredi à San Siro.

Par contre, de là à le voir dévaler le Stelvio avec Marco Odermatt, il y a encore un pas que l'on n'osera pas franchir.