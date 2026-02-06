Le freestyler Andri Ragettli préfère dormir par terre

À Livigno, Andri Ragettli a fait un choix aussi radical que surprenant. Le freestyler suisse dort au sol, pour optimiser sa récupération.

Nicola Abt

Pour certains athlètes, les Jeux olympiques ressemblent presque à une compétition ordinaire. Contrairement aux grandes compétitions précédentes, il n’y a pas de village olympique géant en Italie. À la place, plusieurs lieux de vie de taille réduite ont été aménagés directement sur les sites de compétition.

Certaines nations ont toutefois refusé cette solution et logent à l’hôtel, comme lors de la Coupe du monde. Ce n’est pas le cas de l’équipe suisse de freestyle, emmenée par la superstar Andri Ragettli. Le Grison figure parmi les plus grands espoirs de médailles suisses.

En slopestyle, Andri Ragettli fait partie de l’élite mondiale depuis plusieurs années. Il a accumulé les victoires et les podiums. Mais il lui manque encore quelque chose: une médaille olympique. Pour concrétiser ce rêve, le Grison mise sur une méthode de récupération pour le moins inhabituelle. En effet, il ne dort pas dans un lit, mais à même le sol!

«Je suis un homme de grande taille»

Ragettli a lui-même rendu public son lieu de couchage inhabituel. Sur TikTok, il a emmené ses fans à Livigno et montré sa chambre. À la place d’un lit, le Grison s’allonge sur un matelas posé au sol. «Je suis un homme de grande taille, c’est pourquoi je n’aime pas dormir dans des lits trop petits. Je préfère dormir par terre», explique le freestyler de 184 centimètres.

Depuis longtemps, Ragettli n’est plus seulement un freestyler, mais aussi une star d’Internet. Il permet à sa communauté de suivre son quotidien, même pendant les Jeux olympiques. En plus de son installation pour dormir, il montre dans la vidéo ce que les athlètes reçoivent à leur arrivée: des pins à échanger et un nouveau smartphone. «C’est fou!», lance Ragettli en riant.

Les Autrichiens se mettent à l'écart

Il partage sa chambre avec son coéquipier Fabian Bösch. Samedi, les deux Suisses disputeront pour la première fois les qualifications de slopestyle. Alors que les Suisses ont choisi la vie au sein des sites olympiques, les Autrichiens se sont installés à l’écart du reste des délégations.

Leur hôtel de Predazzo ne passe toutefois pas inaperçu. Les drapeaux et les photos des espoirs du saut à ski Daniel Tschofenig et Jan Hörl indiquent clairement qui y séjourne. Pendant ce temps, les sauteurs à ski suisses ont opté pour le petit village olympique.