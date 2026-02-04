La patinoire Santa Giulia de Milan est évidemment un enjeu central des Jeux de Milan-Cortina. À la veille du premier match, la capacité finale est connue... et elle est bien plus faible que prévu.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les ouvriers sont encore à pied d'œuvre sur le chantier de la patinoire Santa Giulia. L'enceinte n'est visiblement pas encore prête. Mais de gros progrès ont eu lieu par rapport au mois dernier, lors des matches disputés comme tests en vue des Jeux olympiques.

Début janvier, les organisateurs étaient confiants: les JO auront lieu dans de bonnes conditions. Durant le week-end destiné à la Coupe d'Italie, un problème de glace avait été observé, mais les responsables de l'arène n'avaient pas été particulièrement surpris par ce trou de 2cm. C'est donc le soulagement autour de l'arène à quelques heures des premiers matches.

Une question demeure: Combien des spectateurs pourront garnir les gradins — encore poussiéreux — de la patinoire Santa Giulia? Selon les sources, les chiffres sont bien différents. Sur le site du Comité National olympique italien, le total de 16'000 spectateurs est toujours affiché. C'était le plan des architectes pour la compétition.

La version diffère si l'on se rend sur le site des Jeux olympiques. «Avec une capacité d'accueil de 14'000 places, l'arène a été spécialement conçue pour offrir aux spectateurs une expérience immersive et dynamique.»

En se rendant dans l'enceinte début janvier, toute une partie des gradins derrière un but était masquée par une toile.

Le chantier était-il en cours derrière? C'est probable. C'était également le cas dans les loges. Si ces dernières sont aujourd'hui en passe d'être terminées, toute une partie de la patinoire n'est pas accessible. De quoi abaisser forcément la capacité de la patinoire olympique. Renseignement pris auprès du service médias du côté de Santa Giulia, la patinoire pourra finalement accueillir... 11'400 fans de hockey sur glace.

Entre les attentes initiales et la réalité, il y a donc une différence de 4600 places. De quoi rendre les sésames pour les rencontres encore plus compliqués à trouver.