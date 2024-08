Angelica Moser crève au poteau

Angelica Moser termine quatrième du concours à la perche.

Matthias Davet Journaliste Blick

Que c’est cruel pour Angelica Moser! La Zurichoise échoue au pied du podium d'une compétition à la perche ayant parfaitement commencé pour elle, avant de bloquer à 4m85.

Ce concours à la perche a été des plus étranges. Déjà, car il a commencé dans un stade vide. Avec 19 athlètes qualifiées, le concours a commencé 45 minutes plus tôt. Et entre les deux premiers sauts pour certaines, il a duré… En exemple, Angelica Moser a passé sa première barre à 18h26 et sa deuxième à… 19h01. Entre les deux sauts il y avait les concurrentes qui rataient (logique) mais aussi les cérémonies protocolaires de la veille ou les départs des courses en ligne, où le silence devait être absolu.

Mais ces conditions particulières n’ont pas dérangé Angelica Moser au début du concours. La Zurichoise a franchi ses quatre premières barres sans coup férir. Elles n’étaient que deux – avec l’impressionnante américaine Katie Moon – à l’avoir fait au moment où la hauteur est montée à 4m85.

À ce moment-là, elles n’étaient plus que cinq en concours. Bien en position, Angelica Moser a tout perdu sur cette barre. Elle est tombée à la 4e place après ses deux premiers essais manqués à 4m85. Rédhibitoire alors que trois de ses adversaires franchissaient cette hauteur. De manière désespérée (mais c’était la seule chose à faire si elle voulait décrocher une médaille), la perchiste a tenté un dernier essai à 4m90, qu’elle n’a pas passé.

Angelica Moser ne devient donc pas la toute première femme dans l’histoire de l’athlétisme suisse à décrocher une médaille olympique. Mais ce n’est pas passé loin du tout.