Petra Vlhova va faire son retour aux Jeux olympiques!

La championne olympique en titre de slalom Petra Vlhova a confirmé samedi qu'elle prendrait bien le départ du combiné par équipes mardi et du slalom la semaine suivante pour faire aux Jeux de Milan-Cortina son grand retour à la compétition après deux années blanche.

AFP Agence France-Presse

«En route vers Cortina pour mes quatrièmes Jeux olympiques! Ça fait deux ans que je n'ai pas skié en compétition et j'ai tellement hâte d'être de nouveau dans le portillon de départ pour représenter mon pays, a écrit la Slovaque sur Instagram samedi. Je participerai au combiné par équipes et au slalom.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Petra Vlhova, 30 ans, est sur la touche depuis qu'elle s'est déchirée un ligament croisé antérieur du genou droit lors d'un slalom géant de Coupe du monde en janvier 2024. Sa convalescence s'est depuis éternisée, sans qu'elle soit en mesure de remettre le moindre dossard.

L'année dernière, l'entourage de la Slovaque avait indiqué que le rétablissement de Vlhova avait été entravé par un problème de cartilage et «quelques mauvaises décisions».

Mais en début d'année, elle a enfin pu donner de bonnes nouvelles: ayant obtenu l'aval des médecins, elle avait annoncé pouvoir reprendre le ski «à haute intensité».

«Ça peut sembler fou vu le peu de temps que j'ai avant les Jeux, mais j'ai décidé de me battre pour concourir», avait-elle affirmé mi-janvier.

Vlhova a remporté six médailles lors de Championnats du monde, dont un titre en slalom géant à Are en 2019, et est la championne olympique en titre en slalom. Avant sa blessure, elle était la seule skieuse en mesure de rivaliser régulièrement avec Mikaela Shiffrin entre les piquets.

Le combiné par équipes, nouveau format au programme des JO, est prévu mardi pour les femmes, une semaine tout pile avant le slalom.