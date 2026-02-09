Le combiné par équipes en ski alpin et le ski freestyle seront les grands points forts de la Suisse ce lundi. Alors, combien de médailles pour les représentants à croix blanche? Demandez le programme.

Bonjour,

Lorsque l'on couvre les Jeux olympiques depuis Milan et que la majorité des épreuves ont logiquement lieu en montagne, il ne faut pas s'étonner de voir des scènes qui n'ont rien d'olympique. Si mes collègues à Bormio et Cortina d'Ampezzo sont probablement dans une «bulle», ce n'est pas mon cas dans cette mégalopole. Tout juste les JO sont-ils une attraction de plus entre les opéras, le shopping et les discussions endiablées autour de l'Inter et de l'AC Milan.

Pourtant en ce dimanche 8 février, ces deux mondes se sont croisés à la Scala. En effet, ce mois de février et réservé à Richard Wagner en Lombardie. Aucune invasion de la Pologne en vue (référence à Woody Allen), mais un «Crépuscule des dieux» qui rappelle cruellement le drame qui s'est déroulé à Cortina.

Lindsey Vonn, telle Siegfried se croyant invincible dans la pièce de Wagner, en a livré une version moderne, skis aux pieds. Comme chez le compositeur, tout était connu d’avance: le danger, la chute possible, la fin d’un monde. Tout semblait presque écrit d'avance.

Mais les héros wagnériens n’abandonnent jamais. Ils avancent, même quand l’issue est claire. La mort d'un côté, la grave blessure de l'autre. En prenant le départ malgré un ligament croisé rompu, Lindsey Vonn n’a pas défié la montagne. Elle a simplement accepté son destin jusqu’au bout, celui d’une championne refusant une sortie discrète.

Le problème, c’est que la montagne, elle, ne connaît ni la gloire passée ni la dramaturgie. En dix secondes, le mythe s’est fracassé contre la réalité. Tragique, prévisible, presque écrit d’avance. Le drame n’en est que plus brutal, plus symbolique. Et peut-être plus tragiquement beau. Wagnerien. Bonne journée olympique en notre compagnie.

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

10h05 Double mixte, Suisse - Canada

18h05 Double mixte, Demi-finales

HOCKEY SUR GLACE

20h40 Tour préliminaire féminin: Suisse - États-Unis

PATINAGE DE VITESSE

17h30 Dames, 1000m 🥇 (Härdi, McGregor)

SAUT À SKIS

19h00 Concours individuel hommes 1re manche (Deschwanden, Hauwirth et Trunz)

20h12 Concours individuel hommes. Finale 🥇

SKI ALPIN

10h30 Combiné par équipe descente hommes (Odermatt/Meillard, von Allmen/Nef, Monney/Yule, Rogentin/Iten)

14h00 Combiné par équipe slalom hommes 🥇

SKI FREESTYLE

12h30 Slopestyle femmes, finale 🥇 (Gremaud, Tanno)

SNOWBOARD

19h30 Big Air Femmes Finale 🥇 (év. Burri)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le(s) Suisse(s)

Marco Odermatt et Loïc Meillard (ski alpin). La déception était immense pour le Nidwaldien après sa quatrième place lors de la descente, samedi. Lui qui rêvait sans doute de décrocher quatre médailles d'or lors d'une même édition des JO a dû faire un trait sur cet objectif. Ce lundi, il s'est allié au Valaisan Loïc Meillard pour tenter d'obtenir le titre lors du combiné par équipes. Aux derniers Mondiaux de Saalbach, la Suisse avait réalisé un incroyable triplé dans cette épreuve, mais Marco Odermatt n'était pas de la partie.

La Suissesse

Mathilde Gremaud (ski freestyle). Argent à PyeongChang, or et bronze à Pékin. Dans sa collection olympique, la Gruérienne a déjà tous les métaux. Cela ne va évidemment pas l'empêcher de vouloir monter sur le podium lors de la finale du slopestyle. La skieuse de 26 ans a dominé les qualfications et a terminé devant sa grande rivale, la Chinoise Eileen Gu. De bon augure avant la finale, qui sera à suivre en direct sur Blick.

3 La (contre)-performance suisse de la veille

Les descendeuses suisses. Certes, aucune spécialiste de la vitesse ne figurait parmi les favorites de cette course. Mais il y a tout de même de quoi se dire que la prestation d'ensemble est embêtante pour le ski suisse. Corine Suter, championne du monde sur cette piste de Cortina en 2021, a pris la 14e place à 1''91 de la championne olympique Breezy Johnson. Les autres? Plus en retrait encore! Première skieuse à s'élancer, Malorie Blanc (19e à 2''67) a été trop tendre dans la partie technique et a concédé beaucoup trop de temps. Mais l'indulgence est de mise avec la Valaisanne, comme avec Janine Schmitt (17e à 2''18), car les deux athlètes ne connaissent pas cette piste aussi bien que les filles établies sur le Cirque blanc depuis plusieurs saisons. Jasmine Flury a fini 18e.

4 La performance internationale de la veille

Et de une! Johannes Hösflot Klaebo a réussi la première partie de son pari un peu fou à Tesero. Le Norvégien, qui vise six médailles d'or dans ces JO 2026, a remporté avec maestria le skiathlon en devancé de 2''0 l'étonnant Français Mathis Desloges (2e). Meilleur Suisse, Nicola Wigger a terminé 30e à 2'40''1.

5 L'image de la veille

C'était le personnage principal de la journée de dimanche. Lindsey Vonn a le don d'attirer tous les regards. Mais cette fois-ci, l'Américaine s'en serait probablement bien passé. La championne de descente n'a dévalé la piste de Cortina que durant une dizaine de secondes avant de mordre la neige. Restée allongée de nombreuses minutes, elle a dû être héliportée. La reverra-t-on un jour sur les lattes? Cela semble prématuré de le dire, mais les chances sont minces aujourd'hui pour celle qui, de son propre aveu, skiait sans ligament dans un genou.

6 Le chiffre du jour

Vendredi, la cérémonie d'ouverture a attiré l'une des plus importantes audiences de l'histoire de la télévision italienne. Les organisateurs ont communiqué avoir enregistré une moyenne de 9,27 millions de téléspectateurs durant la soirée. Par ailleurs, les réseaux sociaux liés aux Jeux olympiques ont généré 5,3 milliards d'interactions

7 L'histoire du jour

Ces Jeux de Milan-Cortina sont historiques pour l'équipe de bobsleigh israélienne. Jamais une embarcation de ce pays n'était parvenue à se qualifier pour les joutes olympiques. Et pour préparer au mieux ce grand rendez-vous, AJ Edelman et son équipe ont mis toutes les chances de leur côté. Ils s'entraînèrent actuellement dans un en droit tenu secret pour d'évidentes raisons de sécurité, comme l'a détaillé «La Reppublica». Le quotidien précise que ce lieu ne se situe pas en Italie.

Pourquoi cette précision? Car samedi, alors que l'équipe israélienne s'entraînait, sa chambre a été visitée, comme l'a déploré AJ Edelman sur X (anciennement Twitter). «Alors que nous nous préparions pour les Jeux olympiques, notre appartement a été cambriolé en plein entraînement. Des affaires pour des milliers de dollars ont été volées. Nos passeports également. Quelle saison...»

8 Les coulisses des JO

Qui dit stars de NHL dit également journalistes en provenance d'Amérique du Nord. Les Nico Hischier, Roman Josi ou Nino Niederreiter ont effectué leur premier entraînement ce dimanche et une cohorte de médias nord-américains était présente. Nombre de joueurs et entraîneurs demandés aux interviews par les nombreux journalistes? Une quinzaine. Notons que le responsable presse de l'équipe de Suisse n'a pas paniqué et a calmement amené tout le monde en zone mixte. Un bien bel exercice de self-control.

