Drôle de mésaventure pour l'équipe israélienne de bobsleigh. Durant son entraînement de samedi, elle a été cambriolée et le butin s'élève à plusieurs milliers de dollars.

Blick Sport

Ces Jeux de Milan-Cortina sont historiques pour l'équipe de bobsleigh israélienne. Jamais une embarcation de ce pays n'était parvenue à se qualifier pour les joutes olympiques. Et pour préparer au mieux ce grand rendez-vous, AJ Edelman et son équipe ont mis toutes les chances de leur côté. Ils s'entraînèrent actuellement dans un en droit tenu secret pour d'évidentes raisons de sécurité, comme l'a détaillé «La Reppublica». Le quotidien précise que ce lieu ne se situe pas en Italie.

Pourquoi cette précision? Car samedi, alors que l'équipe israélienne s'entraînait, sa chambre a été visitée, comme l'a déploré AJ Edelman sur X (anciennement Twitter). «Alors que nous nous préparions pour les Jeux olympiques, notre appartement a été cambriolé en plein entraînement. Des affaires pour des milliers de dollars ont été volées. Nos passeports également. Quelle saison...»

Mais les athlètes olympiques n'ont pas décidé de se démonter malgré cette affaire sur laquelle aucune communication officielle n'a été effectuée pour l'heure. Toujours sur son réseau social, AJ Edelman a donné des nouvelles de l'avancée de la préparation: «Je dois dire que l’équipe d’Israël est un parfait exemple de notre capacité à aller de l’avant malgré les circonstances défavorables. Un vol aussi grossier de nos affaires (valises, chaussures, matériel et passeports) et les gars sont retournés directement s'entraîner dès aujourd'hui. Je suis convaincu que cette équipe incarne l’esprit israélien.»

Les bobeurs n'entrent pas en lice de sitôt, puisque leur épreuve est prévue en deuxième semaine des Jeux olympiques. De quoi se remettre de cette mésaventure.