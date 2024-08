Morgane Métraux va-t-elle continuer sur de bons rails?

Morgane Métraux est en tête après le deuxième jour.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

Heptathlon.

10h05 Longueur. 11h20 Perche. 20h15 800 m. (avec Annik Kälin)

10h40 4x400 m femmes, qualifications (avec Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr et Yasmin Giger)

12h05 100 m haies, demi-finales (avec Ditaji Kambundji)

19h30 4x100 m femmes, finale (avec Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji)

20h00 400 m finale femmes

21h45 400 m haies finale hommes

BEACH-VOLLEY

21h00 Match pour la médaille de bronze féminine (Hüberli/(Brunner)

22h30 Finale féminine

GOLF

9h00 Troisième tour du tournoi féminin

CYCLISME SUR PISTE

18h09 Madison dames (avec Aline Seitz/Michelle Andres)

PENTATHLON MODERNE

Dès 13h00 Compétitions hommes (Alexandre Dällenbach).

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Avant les Jeux olympiques, Alexandre Dällenbach (pentathlon) nous disait: «Tu ne gagnes pas une médaille en escrime le premier jour mais tu peux la perdre.» Heureusement pour le Valaisan, il a parfaitement entamé sa première journée de compétition au pentathlon. À l'Arena Paris Nord (avant de migrer à Versailles vendredi), il a terminé cinquième de l'escrime. De bon augure avant le saut par obstacles, la natation et le laser run.

Publicité

L(es) Suissesse(s)

Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji ont qualifié le relais 4x100 m en finale olympique. Un bel accomplissement pour les quatre femmes qui, évidemment, ne voudront pas en rester là. Surtout que le relais 4x100 m a eu de la poisse ces dernières années, 4e aux Mondiaux de 2019, aux JO de 2021 ou aux Européens de 2024. D'ailleurs, «on ne dit plus qu'on veut une médaille, car ça nous pourrit la vie», a rigolé Sarah Atcho-Jaquier après la qualification jeudi matin. La finale aura lieu ce vendredi, à 19h30.

3 La performance suisse de la veille

Morgane Metraux a dû faire un bon dodo ce jeudi soir. Après deux journées au golf, la Vaudoise pointe au premier rang du classement, grâce à une magnifique performance. Ce jeudi, elle a rendu une carte de -6. La médaille est donc totalement possible pour Morgane Metraux, qui a encore deux tours à jouer.

4 La performance internationale de la veille

Incroyable Sydney McLaughlin-Levrone! L'Américaine a remporté haut la main la finale du 400 m haies. Mieux, elle a battu son propre record du monde établi à Tokyo, le faisant passer de 50"68 à 50"65. Ces trois centièmes permettent à McLaughlin-Levrone de finir première, conserver son titre olympique et devancer de loin la Néerlandaise Femke Bol, finalement 3e.

5 L'image de la veille

Sitôt après sa décevante 3e place en finale olympique du 200 m, Noah Lyles s'est assis sur une chaise et a été transporté hors du stade. La nouvelle a vite été diffusée ensuite que l'Américain avait attrapé le Covid-19.

Publicité

6 Le chiffre du jour

22'186 euros par an. Jack Laugher est champion olympique et pourtant il peine à joindre les deux bouts. Si bien que le plongeur britannique s'est lancé sur Onlyfans, réseau social connu pour son contenu à caractère érotique, où il se montre afin d'arrondir ses fins de mois. Il ne gagne que 22'186 euros par an. C'est ce qu'a confié le plongeur au média britannique Daily Mail. « Il n’y a pas beaucoup d’argent à gagner en plongeon », a-t-il déploré. Son titre olympique a-t-il quelque peu stabilisé sa situation? Sa réponse parle d'elle-même: «Quand j'étais plus jeune, mon père disait: si tu as une médaille d'or olympique, ça vaut un million de livres sterling. Mais c'est loin d'être le cas, et je peux vous le dire en tant que personne qui a remporté une médaille d'or olympique.»

7 L'histoire du jour

La Fribourgeoise Madeline Coquoz aurait aimé participer aux compétitions de plongeon aux Jeux de Paris. Ne s'étant pas qualifiée, elle est quand même présente dans la capitale française. En tant que cheffe des volontaires. Une jolie histoire qu'elle a accepté de nous raconter.

8 Les coulisses des JO

Ordre, contre-ordre, désordre. Depuis le début de ces Jeux olympiques, la sécurité fonctionne très bien. Les files d'attente sont particulièrement bien gérées hormis quelques couacs par-ci par-là. Il y a toutefois une absence totale de coordination entre les différents sites qui peut déboussoler. Dernier exemple en date? Il ne faut pas sortir son ordinateur du sac pour passer le contrôle de sécurité à la salle de Paris-Bercy... contrairement à absolument toutes les autres salles des JO. Certaines forcent les spectateurs à goûter un peu du contenu de leurs gourdes. D'autres membres de la sécurité rigolent lorsqu'on leur demande si c'est nécessaire de le faire pour eux. Difficile de s'y retrouver. Mais au vu de ce qui nous était promis en arrivant à Paris, c'est un moindre mal.

9 Le quiz du jour

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Réponse du quiz de la veille: Il n'y a qu'un seul sport du pentathlon antique encore présent dans le pentathlon moderne. Il s'agit de la course à pied.

Publicité

10 Le sondage du jour