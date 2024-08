Tanja Hüberli/Nina Brunner sur leur lancée?

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLÉTISME

Heptathlon.

10h05 100 m haies. 11h05 Hauteur. 19h35 Poids. 20h55 200m (avec Annik Kälin).

11h10 4x100m dames (M. Kambundji, Kora, Pointet et Atcho-Jaquier)

20h00 Longueur dames, finale

20h30 200m messieurs, finale

BEACHVOLLEY

17h00 Tournoi dames, demi-finale: Hüberli/Brunner - Melissa/Brandie (Can)

CYCLISME SUR PISTE

Dès 17h00 Messieurs. Omnium. Finale à 19h27 (avec Alex Vogel)

GOLF

9h00 Tournoi dames, 2e tour (Albane Valenzuela, Morgane Metraux)

KITESURF

13h13 Demi-finales et finale dame (Elena Lengwiler)

PENTATHLON MODERNE

Escrime dames et messieurs (avec Alexandre Dällenbach et Anna Jurt)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Alexandre Dällenbach (pentathlon moderne). Vous ne connaissez pas l'histoire de la vie d'Alexandre Dällenbach? Celle-ci est absolument folle, entre dopage, tentatives de qualification pour les JO et arrêt respiratoire. Tout ça entre La Réunion et la Suisse. Ce jeudi, le pentathlète entre en lice et va tenter de faire bonne figure en escrime, pour rester dans la course aux médailles.

La Suissesse

Hüberli/Brunner (beach-volley). Seule des deux paires suisses à avoir passé le cap des quarts de finale, Tanja Hüberli et Nina Brunner ne sont plus qu'à une victoire d'une médaille olympique. Si la Zougoise est autant en forme qu'en quarts et continue de faire des réflexes incroyables avec ses pieds, les Suissesses peuvent bien viser l'or.

3 La performance suisse de la veille

Toute la Suisse a cru qu'Angelica Moser (saut à a perche) allait devenir mercredi soir la première médaillée olympique suisse dans l'histoire. Mais, scénario cruel, la Zurichoise n'a pas réussi à franchir 4m85 alors qu'elle faisait un concours parfait jusqu'à présent. Après cela, la perchiste précise quand même qu'elle n'a «aucun reproche à se faire».

4 La performance internationale de la veille

L'équipe d'Allemagne de handball a éliminé celle de France en quarts de finale du tournoi olympique. Une magnifique performance de la part de la Mannschaft qui, à 5 secondes de la fin du temps réglementaire, était menée d'un point. Alors que la France avait la balle et que Dika Mem aurait pu la conserver, il a tenté une passe impossible interceptée par les Allemands, qui ont égalisé. En prolongations, l'équipe d'Allemagne l'a emporté et a éliminé le pays hôte.

5 L'image de la veille

Il ne court pas sous bannière suisse en raison d'une histoire administrative, mais le destin de Dominic Lobalu n'en demeure pas moins intéressant. Arriver en Suisse avec le statut de réfugié, il devrait obtenir le passeport suisse tout bientôt. En attendant, il court pour l'équipe olympique des réfugiés. Ses qualifications du 5000m ont été pour le moins compliquées, lui qui a été pris dans une chute collective (maillot blanc). Il a finalement été repêché et pourra ainsi disputer la finale. Ouf!

6 Le chiffre du jour

-2. Morgane Metraux est parfaitement rentrée dans son tournoi olympique, puisque la golfeuse vaudoise est actuellement troisième de la compétition après le premier des quatre tours. Sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, elle a rendu une carte de -2, ce qui la place certes à cinq coups de la leader Céline Boutier (France) mais à deux coups de la médaille d'argent.

«Objectif atteint, a-t-elle remarqué après son premier parcours. Le premier jour, on ne peut pas gagner un tournoi, mais on peut le perdre. Il reste un long chemin à faire, mais pour l'instant c'est très réussi.»

L'autre romande engagée, Albane Valenzuela, n'est pas loin puisque la Genevoise a rendu une carte dans le Par, soit à deux petits points de sa compatriote. Elle figure au 13e rang provisoire avant le deuxième tour qui débute dès jeudi. «Je n'ai pas si mal joué malgré deux petites erreurs au trou No 12 et 13», a-t-elle remarqué.

7 L'histoire du jour

La nageuse paraguayenne Luana Alonso (20 ans) a été exclue du village des athlètes à Paris par le comité olympique de son pays. En cause: une «atmosphère inappropriée» instaurée par la jeune athlète en raison notamment de ses activités d'influenceuse. Une histoire rocambolesque sur fond de voyages à Disneyland et de nuitées au Village olympique. De quoi nourrir le voyeurisme de ses 800'000 followers.

8 Les coulisses des JO

Dérive sectaire, définition: Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, à l'ordre public, aux lois ou aux règlements. Et, quand on est seul plusieurs heures avant la compétition, on peut se demander si les bénévoles (ou volontaires) de ces JO en font partie. À taper dans leurs mains ou danser sur du Yannick, on peut se poser la question. Blague à part, il faut souligner le travail exceptionnel de ces personnes qui, toujours souriantes, tentent au mieux de vous aider à chaque moment.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille. Le beach-volley a rapporté deux médailles à la Suisse depuis son apparition aux Jeux olympiques. À chaque fois du bronze avec la paire masculine Patrickl Heuscher/Stefan Kobel en 2004 à Athènes et le duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich à Tokyo en 2021. La troisième va-t-elle tomber dès ce jeudi soir?

