Nouvelle journée faste pour la Suisse à Paris (et Marseille)? C'est possible grâce à Angelica Moser et Maud Jayet. Vous voulez être sûr de ne rien rater de cette journée de mercredi? C'est par ici que cela se passe.

Jusqu'où peut s'envoler Angelica Moser?

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLÉTISME

10h15 100 m haies, 1er tour (D. Kambundji)

18h15 Saut à la perche femmes, finale (Moser)

19h05 100 m haies, demi-finales (Joseph)

ESCALADE

10h00 Difficulté hommes, demi-finales (Lehmann)

GOLF

09h00 1er tour femmes (avec Metraux et Valenzuela)

VOILE

Dériveur, course pour les médailles (avec Jayet)

2 Le Suisse et les Suissesses à suivre

Le Suisse

Jason Joseph (110 m haies). Jason Joseph est l'un des derniers hommes à être encore en lice en athlétisme, après les éliminations mardi en repêchage de Julien Bonvin, Timothé Mumenthaler et Felix Svensson. Avec son talent en 110 m haies, le sprinteur suisse a de belles chances d'atteindre la finale. Mais il faudra être rapide ce mercredi soir.

Les Suissesses

Morgane Metraux et Albane Valenzuela (golf). Pourquoi faire un choix quand on a la chance d'avoir deux talentueuses golfeuses romandes aux Jeux olympiques? La Vaudoise et la Genevoise vont respectivement disputer leurs premiers et troisièmes JO à Paris. Le coup d'envoi est attendu ce mardi, dès 9h pour le premier tour.

3 La performance suisse de la veille

Steve Guerdat (hippisme). Comme la veille, le cavalier est à nouveau notre performance suisse. Mais c'est bien normal puisque le Jurassien a apporté à la délégation sa septième médaille dans ces JO. Douze ans après son titre olympique, il est monté sur la deuxième place du podium pour recevoir l'argent. «L'argent ici a presque plus de saveur que l'or à Londres», confiait-il après sa course.

4 La performance internationale de la veille

Miltiadis Tentoglou (saut en longueur) a remporté haut la main le concours de la longueur mardi soir. Le Grec devient le tout premier double champion olympique de la discipline depuis Carl Lewis (qui avait remporté à quatre reprises la longueur olympique entre 1984 et 1996). Métronome jusqu’à son avant-dernier saut, Tentoglou a passé à chaque fois 8m24. Simon Ehammer, quatrième, a fait au mieux 8m20.

5 L'image de la veille

C'est la deuxième fois que Tahiti apparaît dans la rubrique «l'image de la veille» de notre programme. Cette fois, c'est parce qu'une baleine a décidé de rendre visite aux surfeurs. Un petit coucou qui a sans doute été apprécié, tant que cela ne dérangeait pas les vagues des athlètes.

6 Le chiffre du jour

0 km/h. C'est plus ou moins la vitesse du vent en baie de Marseille ce mardi. Vous attendiez une médaille suisse grâce à Maud Jayet? C'est le cas de tout le monde. Hélas la régate de mardi a été annulée et toutes les navigatrices ont été obligées de patienter un peu pour disputer la régate pour la médaille. Une course qui compte double et qui pourrait permettre à la Vaudoise de refaire son retard sur la Norvégienne, Line Flem Hoest. Actuellement 4e, elle connaît déjà sa mission: terminer devant sa rivale en espérant que deux autres concurrentes viendront s’intercaler entre elles. Si les conditions le permettent, la dernière manche aura lieu ce mercredi.

7 L'histoire du jour

Rarement une série de 110 m haies n'aura été autant longue. Déjà car, dans le deuxième repêchage mardi matin, un Français était en lice. Il a fallu donc le temps au public de se taire, ce qui n'a pas été aisé à réaliser. Puis, le concurrent kazakh a été disqualifié pour un faux départ. Alors qu'on pensait enfin pouvoir partir, la foule a été à nouveau intempestive… puis le pistolet de départ n'a pas fonctionné. Programmé à 10h58, ce repêchage est finalement parti à 11h04.

8 Les coulisses des JO

Notre travail de journaliste nous oblige à reconnaître les athlètes. Soit on les connaît bien, soit il faut vite aller rechercher leur visage sur Google avant l'arrivée en zone mixte – il y a deux écoles. Mais pendant les Jeux olympiques, il faut aussi connaître ses confrères des autres médias. Car les athlètes suisses ne vont répondre qu'à un (voire deux) groupe de journalistes. Il faut donc se réunir. Sauf que quand notre confrère ne nous voit pas et qu'il décide d'arrêter seul Julien Bonvin au tout début de la zone mixte, les autres journalistes doivent courir aussi vite que le hurdleur valaisan pour ne pas rater la première question.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille. En franchissant la barre à 6m25, Mondo Duplantis a battu lundi soir son 9e record du monde.

10 Le sondage du jour