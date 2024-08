Le rêve d'une finale 100% suisse est toujours en vie

La paire Hüberli/Brunner est en quarts de finale du beachvolley.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Si un jour, je deviens athlète de haut niveau (mon rêve: participer à une épreuve de kayak-cross), je crois que je vais dire que je ne parle que le français. Je vais garder secrètes mes compétences dans les autres langues que je maîtrise. Pourquoi? Pour avoir bien plus de repos que mes concurrents suisses.

Le problème, pour les athlètes suisses polyglottes, c'est qu'ils doivent répondre aux mêmes questions plusieurs fois de suite, dans plusieurs langues différentes. Je vous donne un exemple concret: ce lundi à Versailles, Steve Guerdat n’a pas mené une vie de château et avait un programme chargé après son parcours.

D’abord, il est passé à la télévision olympique, en anglais. Puis, la RTS, en français. Possiblement (je n’ai pas vérifié pour ce cas concret mais ça arrive), le cavalier jurassien y est resté pour répondre aux mêmes questions en allemand, que la SRF pourra diffuser. Ensuite, il se rapproche de nous, journalistes suisses. Sauf qu’il a un dernier arrêt à faire auprès des agences de presse internationale, en anglais. Finalement, il arrive vers la presse écrite suisse, pour parler en français – ce qui a permis à nos collègues de l’Hexagone de se joindre à nous. Si mon confrère de la Pferdewoche avait posé la première question en Suisse-allemand, Steve Guerdat aurait encore dû se rajouter une étape à son parcours du combattant.

Le pire, c’est qu’à chaque fois sans doute il a répondu la même chose, juste en maniant les langues. Ironie de l’histoire, il aura fait plus de temps ce lundi aux interviews que sur sa monture, Dynamix de Belheme.

Bonne lecture,

PS: On est au 12e jour de ses Jeux olympiques et je n'ai toujours pas appelé ma maman. Ça fait de moi un fils indigne mais promis, je le ferai aujourd'hui. Et je profite de ses lignes pour lui souhaiter un bon anniversaire.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLÉTISME

12h30 200m messieurs, repêchages (Reais, Mumenthaler, Svensson)

20h20 Saut en longueur messieurs, finale (Ehammer)

BEACHVOLLEY

Quarts de finale féminins.

21h00 Böbner/Vergé-Dépré – Clancy/Artacho (Aus).

22h00 Hüberli/Brunner – Hughes/Cheng (USA)

HIPPISME

10h00 Saut individuel, finale (avec Guerdat et Fuchs)

VOILE

14h43 Dériveur, course pour les médailles (avec Maud Jayet)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Simon Ehammer (Longueur). Médaillé de bronze lors des Mondiaux de 2023, le Saint-Gallois a pris une décision importante pour ces Jeux. Il a décidé de ne pas s'aligner sur le décathlon mais plutôt sur la longueur à Paris, sa spécialité la plus intéressante. Au vu des résultats du décathlon, il a sans doute fait le bon choix – tant une médaille semblait hors de portée. Là, avec le 4e meilleur saut des qualifications, il a des chances de monter sur le podium. Mais il faudra réussir l'envolée parfaite.

La Suissesse

Maud Jayet (voile). C'est le grand jour pour la navigatrice vaudoise! Ce mardi, elle disputera la course pour les médailles dans la catégorie du Laser. Après dix régates, Maud Jayet vire à la 4e place et peut ambitionner de terminer sur le podium olympique. Celle qui avait terminé 19e lors des JO de Tokyo voici trois ans a vécu une dernière journée sous tension.

3 Les performances suisses de la veille

Steve Guerdat (hippisme) a rassuré son monde. Après une performance ratée lors des qualifications en concours par équipe, le cavalier jurassien et sa monture Dynamix de Belheme devaient faire mieux. Mission accomplie pour eux puisqu'ils se sont brillamment qualifiés pour la finale du saut d'obstacle. «Ça fait du bien, nous soufflait-il après sa qualification. Dynamix était fantastique et ça redonne un bon petit coup de plaisir et de confiance.» Martin Fuchs sera également présent.

4 Les performances internationales de la veille

Armand Duplantis (saut à la perche). Le suspense dans cette finale de la perche ne résidait pas dans le vainqueur final. Tout le monde savait que, sauf immense défaillance, Mondo Duplantis allait gagner cette médaille d’or. Le Suédois n’a pas tremblé. Par contre, les milliers de spectateurs du Stade de France se demandaient s’ils allaient assister à un nouveau record du monde. Et à ça, la réponse fut oui. À sa troisième tentative, il a franchi la barre à 6m25.

5 L'image de la veille

Simone Biles est humaine. Du moins, elle a montré qu'elle n'était pas totalement infaillible lors de l'épreuve à la poutre disputée en début d'après-midi à Paris. La superstar américaine a dû moins montrer qu'elle n'était pas infaillible en tombant de l'appareil, ne terminant que cinquième. C'est sans conteste l'image marquante de cette journée de lundi.

6 Le chiffre du jour

27. C'est le nombre de centièmes qu'il a manqué à Mujinga Kambundji pour atteindre une deuxième finale olympique après celle du 100 m. La Bernoise a terminé quatrième de sa demi-finale, derrière la Française de Chavornay (VD) Hélène Parisot. Elle non plus ne verra pas la finale, puisqu'il fallait courir 22"36. Mujinga Kambundi prendra part à une dernière épreuve dans ces JO: le relais 4x100 m.

7 L'histoire du jour

C'est probablement une polémique dont se serait bien passé le triathlon suisse. Une semaine après la médaille d'argent de Jolie Derron, le relais mixte a vu Adrien Briffod tomber malade, être remplacé et voir son remplaçant également souffrir d'une gastro. Précisons ici que ce dernier ne s'est pas baigné dans la Seine et qu'il est donc possible de tomber malade d'une autre manière. Mais là n'est pas la question. L'histoire qui donne un goût amer aux Jeux de Briffod, c'est qu'il n'a pas été rappelé pour disputer le relai mixte alors qu'il se sentait capable de le faire. C'est Sylvain Fridelance qui a pris le troisième relais, non sans démériter.

8 Les coulisses des JO

La zone mixte, c'est parfois la foire d'empoigne. Sauf pour ce confrère romand qui a fait s'arrêter un triathlète brésilien et était seul à lui poser des questions pendant quelques minutes. Au terme de cette interview, une question demeure: Y avait-il une raison pour l'arrêter lui plutôt qu'un autre? «Absolument aucune, je voulais parler de la qualité de l'eau Seine avec un athlète et c'est tombé sur lui.» Ce n'est qu'après que le journaliste a su le nom de son interlocuteur: Hidalgo, comme le nom de la maire de Paris. Cela ne s'invente pas.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille. La natation (4) et la voile (4) ont gagné autant de médailles chacune pour la Suisse aux Jeux d'été.

10 Le sondage du jour