Adrien Briffod: «J'étais apte à faire le triathlon et on m'a mis de côté»

Adrien Briffod a pris part à la course individuelle

C'est probablement une polémique dont la Fédération suisse de triathlon se serait bien passée à la veille du relais mixte. Mais le remplacement d'Adrien Briffod n'a pas fini de faire parler. Au lendemain soir de la course masculine, le Vaudois a été annoncé malade et donc remplacé par Simon Westermann. L'athlète qui a disputé l'épreuve individuelle souffrait d'une gastro-entérite et les dirigeants ont préféré activer rapidement le plan B.

«Je pouvais vivre avec ce choix, nous explique-t-il. Même si nous aurions pu attendre un peu afin de voir comment ma situation évoluait, car il restait du temps avant le relais mixte.» Fin de l'histoire? Bien au contraire. Ce dimanche, c'est autour de Simon Westermann de souffrir, lui aussi, d'une gastro et d'être remplacé par... Sylvain Fridelance.

Prévenu au dernier moment

Toujours présent à Paris, Adrien Briffod était pourtant prêt à reprendre sa place. «J'ai été malade toute la nuit suivant la course, raconte-t-il. J'ai eu une gastro et le lendemain matin, cela commençait déjà à aller mieux. Dès midi, j'ai pu commencer à m'alimenter un petit peu.» Suivi par les médecins de Swiss Olympic, le Romand leur a donné des nouvelles régulièrement afin de suivre l'évolution de sa santé. «Le jour d'après, j'étais de nouveau apte et c'est pourquoi je ne comprends pas qu'on ne m'ait même pas consulté pour prendre cette décision.»

La nouvelle est tombée en soirée dimanche. Peu avant le communiqué de 19h53, Adrien Briffod a reçu un mail lui annonçant n'être pas retenu. «Je suis revenu au Village olympique l'après-midi pour prendre des affaires, poursuit-il. J'ai croisé des gens de la Fédération. La décision était déjà prise et personne n'a pris la peine de m'en parler ou de m'expliquer la raison. C'est assez décevant comme manière de faire.» Sylvain Fridelance a d'ailleurs expliqué à nos confrères du «Matin» avoir été appelé à 13h déjà. Adrien Briffod a tenté de joindre Swiss Triathlon sans succès.

«Une immense blague»

Sur les réseaux sociaux, Adrien Briffod a ironisé sur cette situation qu'il juge injuste. «C'est une immense blague, a-t-il écrit. Je suis à nouveau sur pied depuis hier (ndlr samedi) matin et en plus, je suis à Paris.» Car Sylvain Fridelance, lui, était à Grenoble, donnant du grain à moudre à Adrien Briffod. «Ce qui me surprend le plus, c'est qu'à aucun moment je n'ai été contacté pour savoir comment j'allais ou si je me sentais éventuellement prêt.»

Contacté, Swiss Olympic a pris position à la suite de la publication d'Adrien Briffod sur Instagram. «Notre équipe médicale a estimé qu’Adrien Briffod ne serait pas à 100% de ses capacités pour la course. D’un commun accord, Swiss Triathlon et Swiss Olympic ont donc décidé de le remplacer.»