La première médaille sera-t-elle romande?

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce sont mes premiers Jeux olympiques. Et il y a quelque chose que je viens d'apprendre lors de mon deuxième jour de compétition: il ne faut pas trop prévoir. Ce dimanche, je m'étais fait 14 scénarios dans la tête. Sans tous vous les détailler, ils ressemblaient à ça: le judo avec Binta Ndiaye jusqu'à son élimination, puis l'escrime avec Alexis Bayard jusqu'à la fin de sa compétition et, si aucun des deux n'allait en finale, j'irais voir les demi-finales de natation le soir.

Les JO de Binta Ndiaye n'ont duré que deux combats. Éliminée à 11h56 en huitièmes de finale et après un passage en zone mixte, la Vaudoise me permettait de me rendre au Grand Palais pour miser sur un autre cheval: le Valaisan Alexis Bayard. Entre-temps, j'ai appris que Roman Mityukov, Lisa Mamié et Antonio Djakovic avaient tous échoué en séries de la natation. Résultat: aucun intérêt d'aller à La Défense le soir.

Me restait une seule chance donc de poursuivre cette journée avec l'escrimeur. Problème: ses Jeux auront duré 17 minutes, le temps d'un combat. Et voilà que ma journée «compétition» était terminée. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas chômé ou suis allé faire une sieste pour autant. L'actualité olympique continuait et j'ai décidé de la suivre à l'ambassade suisse, qui a un magnifique complexe pour ces JO. Idéal pour continuer de travailler et écrire ces lignes.

Et pour ce lundi me demanderez-vous? Là, je n'ai pas le choix: mon billet pour Châteauroux est déjà dans la poche, direction le tir et, on l'espère, la première médaille suisse avec Audrey Gogniat.

1 Les principaux rendez-vous du jour

VTT

14h10. Course messieurs (Nino Schurter, Mathias Flückiger)

TIR

Carabine à air comprimé 10 m

9h30 Finale dames et messieurs (Audrey Gogniat)

JUDO

Messieurs, moins de 73 kilos.

10h00 qualifications (Nils Stump)

17h50 Combats pour les médailles (év. Nils Stump)

TENNIS

Début du 2e tour.

ÉQUITATION

Concours complet

12h15. Finale avec le saut par équipes (avec l'équipe de Suisse: Robin Godel, Mélody Johner Felix Vogg).

GYMNASTIQUE

Concours par équipes messieurs.

17h30 Finale avec la Suisse (Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert et Taha Serhani)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Nino Schurter (VTT). C'est le grand jour pour le Grison. Il y a certes eu la cérémonie d'ouverture et son rôle de porte-drapeau. Mais Nino Schurter va tenter de remporter un deuxième titre olympique après celui de 2016. Son compatriote Matthias Flückiger, médaillé d'argent à Tokyo, aura aussi une carte à jouer dans cette course.

Nino Schurter a pu faire du repérage sur la piste de Paris.

La Suissesse

Mélody Johner (Sports équestres). Ce lundi, Mélody Johner va vivre sa grande dernière avec son cheval Toubleu de Rueire. Déjà touchée dimanche après le cross, la cavalière valdo-valaisanne risque sans doute de vivre une dernière épreuve pleine d'émotions. Surtout que l'équipe de Suisse, quatrième dimanche, a une belle chance de décrocher une médaille. De quoi clôturer en beauté la carrière de Toubleu de Rueire.

3 La performance suisse de la veille

Qui d'autres qu'Audrey Gogniat? La tireuse du Noirmont a réalisé une magnifique performance ce dimanche matin en décrochant la troisième place des qualifications du tir à la carabine à air comprimé 10 m. Une telle place est synonyme de finale pour la Jurassienne. Comme elles ne sont plus que 8, les chances d'obtenir une médaille pour ses premiers JO sont réelles. À elle de ne pas succomber à la pression.

4 La performance internationale de la veille

Rafael Nadal n'est pas mort – et surtout pas sur la terre battue de Roland-Garros, où il semble revivre à chaque fois. Le Majorquin a acquis deux succès en autant de jour. D'abord samedi soir, tard, avec son compatriote Carlos Alcaraz en double. Moins de 24 heures plus tard, le vainqueur à 14 reprises à Paris est revenu sur les courts et est venu à bout du Hongrois Márton Fucsovics. Cerise sur le gâteau: il offre au public parisien un duel qui s'annonce épique face à Novak Djokovic.

5 L'image de la veille

Le cross du concours complet a été particulièrement dur. «Il y avait énormément de monde et mon cheval n'était pas habitué, a remarqué le Fribourgeois Robin Godel. Cela demande un temps d'adaptation et il faut aussi être capable de faire preuve de retenue pour que tout se passe bien.» Ce fut le cas pour le Suisse… mais pas pour tout le monde, à l'image de l'Équatorien Ronald Zabala-Goetschl qui a été disqualifié.

6 Le chiffre du jour

17. C'est la place à laquelle ont terminé les nageurs Antonio Djakovic et Roman Mityukov en séries dimanche matin à la natation. Le problème étant que seuls les 16 premiers étaient qualifiés pour les demi-finales. La déception est donc grande pour les deux Suisses. Surtout pour le Genevois, qui a manqué la qualification pour… un seul centième.

7 L'histoire du jour

Après avoir confondu les deux Corées vendredi lors de la cérémonie d'ouverture, le CIO a grandement écorné le nom du nouveau champion olympique de sabre, le Sud-coréen Oh Sang-uk en le nommant «Sangku». Une nouvelle bourde qui ne passe pas du tout auprès du Comité olympique sud-coréen. «C'est absurde et pour moi incompréhensible qu'une telle erreur se produise à nouveau», a déclaré le président du Comité olympique et sportif coréen Lee Kee-heung, cité par les médias. Par la suite, le post a été corrigé « sans un mot d'excuse ou d'explication », déplore-t-il encore. Samedi, le CIO avait déjà dû s'excuser pour une grosse bévue commise vendredi lors de la cérémonie d'ouverture: la Corée du Sud avait été présentée en tant que «République démocratique de Corée», nom officiel de… la Corée du nord.

8 Les coulisses des JO

Le cheval mène la vie de château lors de ces Jeux olympiques puisque les épreuves se disputent dans les Jardins de Versailles. Rien que ça. Ce lieu magique a permis aux cavaliers de monter dans un décor idyllique. Les milliers de spectateurs présents tout au long du parcours de cross ne s’y sont pas trompés. Et nul doute que les téléspectateurs ont également profité des magnifiques plans rendus possible par cet endroit royal.

9 Le quiz du jour

Réponse du quiz de la veille: La première médaille suisse était tombée au lendemain de la cérémonie d'ouverture à Tokyo (le bronze de Nina Christen sur le tir à la carabine à 10 m).

