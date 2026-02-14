Oui, Marco Odermatt a déjà décroché deux médailles dans ces Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais il lui manque toujours un titre du côté de Bormio. Parviendra-t-il à le décrocher ce samedi, lors du géant?

Matthias Davet Journaliste Blick

Un palmarès qui fait rêver tout le monde… sauf lui

Si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous avez tilté sur la question du titre de cet article. Alors, sans titre, les Jeux de Marco Odermatt seraient-ils ratés? Je vais vous donner ma réponse, et elle risque de ne pas vous plaire: oui. Mais avant de m'envoyer des mails incendiaires, laissez-moi développer.

Il y a une semaine tout pile, les attentes étaient immenses autour du Nidwaldien. On se demandait même s'il allait parvenir à dépasser Toni Sailer et Jean-Claude Killy, les deux seuls hommes à avoir réussi à décrocher trois médailles d'or lors d'une même édition des Jeux olympiques. Oui, un Suisse l'a fait. Sauf que ce n'était pas «Odi», mais son coéquipier Franjo von Allmen.

Alors forcément, quand on a d'immenses attentes pour un tel champion, on est souvent très déçu. Sauf qu'en tant que meilleur skieur à l'heure actuelle, le natif de Buochs aurait dû anihiler toute concurrence sur le super-G. Sera-t-il capable de le faire lors du géant? Pour moi, c'est la seule manière de sauver ses Jeux. Le pire? C'est que des milliers d'athlètes rêveraient d'avoir le palmarès olympique de Marco Odermatt. Mais lui ne fait pas partie de la même catégorie.

Ce samedi, il y aura peut-être aussi un élément de réponse à l'une de mes interrogations. Est-ce que la deuxième place à Kitzbühel a fait mal au moral du Nidwaldien? Mercredi après sa troisième place en super-G, il affirmait que non. Son ski, lui, disait quelque peu l'inverse.

1 Les principaux rendez-vous du jour

BIATHLON

14h45 7,5km sprint féminin 🏅 (Suissesses)

CURLING

9h05 Tournoi féminin. Round Robin: Suisse-Japon

14h05 Tournoi masculin. Round Robin: Suisse-Canada

19h05 Tournoi féminin. Round Robin: Canada-Suisse

HOCKEY SUR GLACE

12h10 Tournoi Masculin, tour préliminaire: Suède-Slovaquie / Allemagne-Lettonie

16h40 Tournoi Masculin, tour préliminaire: Finlande-Italie

21h10 Tournoi Masculin, tour préliminaire: USA-Danemark

21h10 Tournoi féminin, quarts de finale: Suisse - Finlande

PATINAGE DE VITESSE

17h00 500m masculin 🏅

SAUT À SKIS

18h45 Grand tremplin masculin, 1re manche (Deschwanden, Hauswirth, Trunz)

19h57 Grand tremplin masculin, finale 🏅

SKI ALPIN

10h00 Géant hommes, 1re manche (Odermatt, Meillard, Aerni et Tümler)

13h30 Géant hommes, 2e manche 🏅

SKI DE FOND

12h00 4 x 7,5km Féminin (Suissesses)

SKI FREESTYLE

Bosses parallèles féminines

11h00 Huitième de finale

11h20 Quarts de finale

11h35 Demi-finales

11h46 Petite Finale 🥉

11h48 Grande Finale 🏅

Big Air féminin (Gremaud, Hoefflin, Tanno et Andraska)

19h30 Qualifications: manche 1

20h15 Qualifications: manche 2

21h00 Qualifications: manche 3

SKELETON

18h00 Femmes, 3e manche

19h35 Femmes, 4e manche 🏅

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Marco Odermatt (ski alpin). Il ne lui manque «que» la médaille d'or pour avoir la panopelie complète des métaux précieux lors de ces Jeux italiens. Bronzé en super-G et argenté en combiné par équipes aux côtés de Loïc Meillard, Marco Odermatt va-t-il être doré ce samedi lors d'un géant dont il est l'un des grandissimes favoris? Son coéquipier valaisan sera, cette fois-ci, l'un de ses concurrents les plus sérieux sur les pentes de Bormio.

La Suissesse

Mathilde Gremaud (ski freestyle). Championne olympique de slopestyle plus tôt lors de ces Jeux olympiques, la Gruérienne va continuer sa chasse aux médailles lors de la compétition de Big Air, du côté de Livigno. Ce samedi, ce ne sont certes que les qualifications, mais ce sera également un bon moment pour jauger ses chances de réaliser un doublé en ski fresstyle. Gageons que sa rivale, Eileen Gu, aura à coeur de lui rafler l'or cette fois-ci. Premier round de ce beau combat en fin de journée.

3 La performance suisse de la veille

Noemie Wiedmer n'est pas passée loin d'un improbable exploit au snowboardcross des Jeux olympiques, jeudi à Livigno. La Bernoise de 18 ans s'est frayé un chemin jusqu'en finale, mais a finalement échoué à la 4e place.

La jeune snowboardeuse du Simmental a terminé au pied du podium au terme d'une finale remportée par l'Australienne Josie Baff, devant la Tchèque Eva Adamczykova et l'Italienne Michela Moioli. La Suissesse a pris de loin le meilleur départ, mais a fini par se faire rattraper par ses concurrentes, meilleures glisseuses.

4 La performance internationale de la veille

Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique. Le Norvégien a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo - désormais octuple champion olympique - a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

5 L'image de la veille

Beau temps, belle neige pour les compétitions féminines de boardercross du côté de Livigno.

6 Le chiffre du jour

3 contre 0. L'équipe de France de hockey a réussi à se faire «afficher» par la Fédération Française de la Lose, le célèbre compte parodique sur Twitter (nouvellement X). Pourquoi? Un changement de ligne absolument chaotique en power-play qui a permis à la Tchéquie de se retrouver à 3 contre 0 face au pauvre gardien des Bleus qui a encaissé le 4-3. La France a fini par s'incliner 6-3 après avoir mené 2-3. Dommage.

7 L'histoire du jour

Soudain une clameur rugit dans les tribunes du stade de Tesero: non pas pour Johannes Klaebo, le meilleur du monde, médaillé d'or de la course, mais pour Stevenson Savart, premier fondeur haïtien aligné aux JO pour qui le plus important est de participer. Ce grand gabarit de 2 mètres, aux épaules larges, qui passerait presque pour un basketteur NBA, a fait vibrer les spectateurs dans le Val di Fiemme, en franchissant la ligne d'arrivée des 10 kilomètres style libre à la 79e position (sur 111 classés) à plus de trois minutes de Johannes Klaebo.

Mais l'essentiel était ailleurs pour le skieur haïtien adopté à l'âge de 3 ans par une famille française et qui a grandi dans les Vosges. Pouvoir y participer est un aboutissement pour le double mètre au large sourire qui a commencé le ski dans les Vosges avant de poursuivre la pratique dans le Doubs durant ses études au sein de la section sportive du lycée Toussaint-Louverture à Pontarlier, avec du VTT en parallèle. «J'avais tous mes copains dans le ski. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ce sport», précise le skieur à la combinaison aux couleurs vives.

8 Les coulisses des JO

«Ces buvettes, c'est une immense catastrophe!» Ce Lausannois présent à Milan pour la rencontre entre la Suisse et le Canada ne gardera pas un souvenir impérissable des conditions d'accueil de la patinoire. «C'est une sacrée expédition de s'acheter quelque chose.» Si les images à la télévision sont sûrement très propres, la réalité sur place n'est pas forcément à la hauteur de l'événement.

9 Le quiz du jour