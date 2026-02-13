Après avoir pourtant mené au score à la mi-match, l'équipe de France s'est ensuite effondrée. Elle s'est lourdement inclinée contre la Tchéquie. Un résultat qui n'arrange pas l'équipe de Suisse.

La France ne donne pas un coup de pouce à la Suisse

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il n'y a pas eu de «Miracolo sul ghiaccio» lors du match entre la France et la Tchéquie. Mais après une trentaine de minutes, les Bleus avaient clairement réussi à faire douter leurs adversaires en marquant trois buts coup sur coup pour faire passer le score de 0-2 à 3-2 en moins de cinq minutes. Renversant.

Jeudi soir après la victoire suisse 4-0 face à la France, Patrick Fischer était satisfait de la tournure des événements. Non pas que son équipe avait livré le match parfait. Loin s'en faut. Mais parce que le scénario aurait tout à fait pu être moins favorable à sa formation qui a longtemps laissé les Français y croire après avoir rapidement mené 2-0, comme les Tchèques.

Un grand Neckar

Pour passer en tête à la mi-match, les Tricolores ont pu, dans un premier temps, compter sur un grand Martin Neckar devant le filet. Le gardien de Langnau, prêté à Coire en deuxième division, s'est démultiplié devant sa cage pour freiner les assauts des Roman Cervenka, David Pastrnak et autres Dominik Kubalik. Il a certes capitulé à deux reprises, mais l'addition aurait pu être largement plus lourde après 20 minutes de jeu.

Et puis Louis Boudon a redonné espoir à son équipe en marquant en supériorité numérique. Le joueur évoluant en Finlande a doublé la mise dans la foulée avant que Hugo Gallet ne permette à son équipe de marquer le 3-2. Dans une patinoire milanaise remplie de fans tchèques, l'ambiance n'était pas franchement à la rigolade après une trentaine de minutes.

Les Tchèques au finish

Problème? Les Français n'ont pas réussi à conserver cet avantage jusqu'à la pause, ce qui aurait sérieusement fait douter les Tchèques. À la 34e, David Pastrnak a permis à son équipe de revenir au score en trompant Martin Neckar dans un trou de souris. Alors que l'on se dirigeait vers un match nul après deux périodes, les Français ont pu bénéficier d'un power-play. L'occasion de reprendre l'avantage avant la pause? Au contraire.

Sur un changement de ligne absolument chaotique, les Tchèques ont pu se retrouver à... 3 contre 0 alors qu'ils avaient un homme de moins sur la glace. Du jamais vu. Et forcément, les artistes tchèques se sont régalés pour inscrire le 4-3 à 32 secondes de la deuxième pause par Matej Stransky. Le Davosien, l'un des meilleurs artificiers du championnat de Suisse, n'a pas besoin de pareil cadeau pour être dangereux.

Avec seulement 8 tirs cadrés contre 23 à ses adversaires, l'équipe de Yorick Treille ne pouvait toutefois pas avoir à se plaindre du résultat après 40 minutes. Et la suite de la rencontre n'a finalement fait qu'enfoncer le clou. Après seulement deux minutes dans l'ultime période, le score était déjà passé à 6-3 avec deux buts signés Filip Chlapik et Roman Cervenka.

Au final, les Tchèques s'en sortent bien puisqu'ils terminent ce match avec une différence de buts correcte. Cela peut avoir son importance dans la suite du tournoi, notamment dans la course à l'une des deux premières places de ce groupe A des Jeux olympiques.