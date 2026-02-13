La Suisse peut-elle faire trembler les stars canadiennes?

Après s'être imposée face à la France, l'équipe de Suisse de hockey sur glace continue son parcours olympique face à l'ogre canadien. Un exploit est-il possible pour la troupe de Patrick Fischer? Demandez le programme du jour.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonjour!

Au moment de penser à ce match Suisse - Canada qui nous attend ce soir (21h10, en direct sur Blick), je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase un peu bête: «Il n'y a qu'une bonne façon de manger un éléphant. Une morce à la fois» Et franchement, c'est assez ressemblant avec ce que vont vivre les joueurs de l'équipe de Suisse au moment de pénétrer sur la glace en ce vendredi.

En zone mixte, Damien Riat a pourtant tenté de relativiser. «Vendredi matin, ils vont se réveiller. Comme nous. Ils iront prendre leur petit déjeuner. Comme nous. Et après ils prépareront leur match. Comme nous. Ce sont des êtres humains après tout, non?»

Vu comme ça, le capitaine du Lausanne HC a totalement raison. Et il aurait tort de penser autre chose, lui qui va devoir se frotter avec cette équipe canadienne. Mais de l'extérieur, on est obligé de se dire que ce sera une tâche incroyablement ardue pour la Suisse, face à une formation qui vient de passer une seille à la Tchéquie pour son premier match de la compétition (5-0).

Mais Damien Riat a totalement raison. Si les joueurs, eux-mêmes, n'y croient pas, autant ne pas jouer le match. Et au vu de l'attente autour de cette partie, ce serait dommage, non?

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

9h05 Hommes tour préliminaire: Suisse-Tchéquie

14h05 Femmes tour préliminaire: Chine-Suisse

19h05 Hommes tour préliminaire: Suisse-Chine

SNOWBOARD

10h00 Femmes boardercross, manche 1 (Wiedmer, Siegenthaler, Albrecht, Doerig)

10h55 Femmes boardercross, manche 2

13h30 Femmes boardercross, huitièmes de finale

14h05 Femmes boardercross, quarts de finale

14h24 Femmes boardercross, demi-finales

14h41 Femmes boardercross, petite finale

14h46 Femmes boardercross, finale 🥇

SKI DE FOND

11h45 Hommes 10km 🥇 (Klee, Naeff, Wigger)

BIATHLON

14h Hommes sprint 10 km 🥇 (Burkhalter, Stalder, Hartweg, Finello)

PATINAGE ARTISTIQUE

19h Hommes libre 🥇 (Britschgi)

SKELETON

19h30 Hommes, manches 3 et 4 🥇 (Buff)

HOCKEY SUR GLACE

21h10 Hommes, tour préliminaire Canada - Suisse

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Le gardien (hockey sur glace). Oui, il a un nom. Le problème, c'est qu'au moment où est écrit cette chronique, on ne connait pas encore son identité. La logique voudrait que ce soit Akira Schmid, le portier de Las Vegas, qui prenne la place devant le filet. Mais face à la France, Leonardo Genoni a montré qu'il pouvait être très solide. Qui Patrick Fischer décidera-t-il d'aligner face aux superstars canadiennes? Réponse en début de soirée.

La Suissesse

Silvana Tirinzoni (curling). Le team Tirinzoni a parfaitement lancé son tournoi jeudi en venant à bout des locales italiennes (7-4). Ce vendredi, les Suissesses affrontent le quatuor chinois dès 14h05. L'occasion est belle de faire une pierre deux coups et de confirmer sa place dans le haut du classement.

3 La performance suisse de la veille

Malorie Blanc risque d'avoir des regrets dans ces Jeux olympiques. Si en descente, la skieuse d'Ayent n'a pas pu régater avec les meilleures, elle avait sa chance en super-G. Mais en partant avec le dossard No 1, elle ne connaissait pas forcément tous les mouvements de terrain. Surprise, elle a perdu énormément de temps alors qu'une place tout devant était possible. Dommage, mais ces Jeux auront été une bonne expérience pour elle.

4 La performance internationale de la veille

De son côté, Federica Brignone ne s'est pas fait surprendre. Au contraire, la skieuse italienne a foncé tout droit vers le titre olympique – son premier à 35 ans. Là où l'histoire est encore plus belle, c'est que c'était déjà une victoire pour la Valdôtaine d'être à ses JO. Elle s'était gravement blessée il y a dix mois et elle avait entamé une course contre-la-montre pour revenir au meilleur niveau. Et elle a gagné son pari.

5 L'image de la veille

Au sein de la rubrique hockey sur glace de Blick, on est fans des photos dans la cage. Mais il faut dire que celles au-dessus ont leur petit charme. Les débuts de l'équipe de Suisse face à la France permettent de le prouver.

6 Le chiffre du jour

1746. C'est le nombre de points inscrits par Sidney Crosby dans sa carrière NHL pour le moment. À titre de comparaison, Roman Josi en a pratiquement 1000 de moins (763). Et lors de Jeux olympiques, le joueur canadien a déjà marqué un but dont tous les joueurs présents dans les rangs suisses (ou presque) se souviennent: la réussite qui a offert le titre à la sélection à la feuille d'érable en 2010, à Vancouver, en prolongation.

7 L'histoire du jour

Breezy Johnson a vécu une belle semaine. Dimanche, l'Américaine est devenue championne olympique de descente. Jeudi, après le super-G, son compagnon l'a demandée en mariage – avec une boîte sur laquelle était inscrite des paroles de Taylor Swift – et elle a accepté. Mais ce n'est pas cela qu'elle risque retenir. Sur la publication Instagram de la demande en mariage, la chanteuse américaine lui a adressé ses félicitations. «Je ne sais pas ce qui est le mieux entre la médaille d'or et ce commentaire.» L'avantage, c'est qu'elle a eu les deux en cinq jours.

8 Les coulisses des JO

«OK, une question. Mais une bonne!» Au moment de s'arrêter en zone mixte après la victoire face à la France, Andrea Glauser est taquin avec un confrère dont on taira le nom. Il avait donc la pression et ne devait pas se louper. Sa demande? «Toi qui joues souvent contre Ajoie, tu n'as pas eu l'impression de revivre un match contre eux en affrontant la France?» Réponse du défenseur de l'équipe de Suisse? «Ce n'étiat pas une bonne question.» Et il est parti.

9 Le quiz du jour