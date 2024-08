Il n'y a plus que des Suissesses engagées aux Jeux

Helen Bekele est l'une des dernières athlètes à croix blanche à participer aux JO.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

Marathon

08h00 Dames (Helen Bekele et Fabienne Schlumpf)

PENTATHLON MODERNE

11h00 Finale dames (Anna Jurt)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Plus aucun Suisse n'est en lice ce dimanche. Sauf peut-être Ralph Stöckli, le chef de mission à Swiss Olympic pour ces Jeux olympiques de Paris. L'ancien curleur va faire un bilan de ces deux semaines de JO pour la Suisse. La délégation – qui visait le même nombre de médailles qu'à Rio (7) – a en tout cas fait mieux.

La Suissesse

Naturalisée en février 2024, Helen Bekele va participer à ses premiers Jeux olympiques avec un maillot rouge à croix blanche. La marathonienne d'origine éthiopienne, quatrième du marathon d'Osaka le même mois, aura fort à faire si elle souhaite monter sur le podium. Car devant, ses adversaires seront redoutables dans les rues de Paris. Départ à 8h.

3 La performance suisse de la veille

Dominic Lobalu a semblé jusqu'au bout pouvoir accrocher la médaille de bronze lors du 5000 mètres. Le Sud-Soudanais réfugié en Suisse, champion d'Europe du 10'000 sous les couleurs helvétiques en juin à Rome, courait pour l'équipe des réfugiés en attendant de recevoir son passeport helvétique. À 25 ans, il a démontré au Stade de France que tous les espoirs lui restent permis, quel que soit son maillot. Mais il a mérité de figurer dans cette section.

4 La performance internationale de la veille

Les «Avengers» américains sont logiquement venus à bout des Français lors de la finale du basketball. Sous l’impulsion d’un Stephen Curry des grands soirs, les Etats-Unis ont remporté un cinquième titre olympique consécutif (98-87).

5 L'image de la veille

Ce samedi, c'était la dernière olympique d'un grand monsieur de la course à pied helvétique. À 41 ans, Tadesse Abraham a couru son dernier marathon lors de JO. Le Genevois a fini à la 38e place de cette course, assez loin des meilleurs. Mais l'important était ailleurs pour celui qui le 15 décembre prochain vivra sa dernière course en tant que professionnel. «Paris est une belle ville et c'était magique», a-t-il résumé après son marathon.

6 Le chiffre du jour

633. C'est le nombre de points qu'a réalisé la Suissesse Anna Jurt dans la dernière épreuve des demi-finales du pentathlon moderne, le Laser Run. L'Obwaldienne pointait à la 16e place après la natation. Mais grâce à un finish de folie, elle a réussi à remonter à la 9e place, la dernière qualificative pour la finale.

7 L'histoire du jour

L'Américain Nyjah Huston, qui a fini 3e aux épreuves de skateboard street à La Concorde le 29 juillet, s'est plaint quelques jours après de la mauvaise qualité selon lui de sa médaille de bronze, qui «commencerait à s'écailler un peu» et «semble avoir fait la guerre», selon des messages publiés sur ses réseaux sociaux et relayés par plusieurs médias. Les organisateurs des JO et la Monnaie de Paris, qui a fabriqué les médailles des athlètes, se sont engagés à «systématiquement remplacer» toute médaille qui aurait été «endommagée». Ceci après la plainte d'un sportif américain sur sa récompense de bronze.

8 Les coulisses des JO

Après deux semaines de Jeux olympiques et 128 athlètes suisses, il y a peu de lieux que Blick n'a pas visités. Les tribunes des Invalides où avait lieu le tir à l'arc en faisaient partie, puisqu'il n'y avait aucun représentant à croix blanche dans cette discipline. C'est désormais chose faite, avec le marathon de Tadesse Abraham. Et effectivement, Paris est magique. La vue sur les Invalides, la Tour Eiffel, le Pont Alexandre III et le Grand Palais est incroyable depuis les tribunes.

9 Le quiz du jour

Réponse du quiz de la veille: Un marathon fait une distance de 42,195 km – c'est celle que devra faire Helene Bekele ce dimanche matin.

10 Le sondage du jour

Réponse du quiz du jour: Des Jeux de Melbourne 1956