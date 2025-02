La légende américaine Diana Taurasi annonce sa retraite

Diana Taurasi savoure sa médaille d'or après le match Etats-Unis-France aux Jeux olympiques de Paris, le 11 août 2024. Photo: PAUL ELLIS

AFP Agence France-Presse

Diana Taurasi, en or à chaque édition des JO depuis Athènes en 2004, et jusqu'à Paris l'été dernier, a annoncé la fin de sa carrière au magazine TIME. «Mentalement et physiquement, je suis saturée. C'est sûrement la meilleure façon pour moi de l'expliquer. Je suis saturée et heureuse», dit-elle.

Taurasi, N.1 de la draft et rookie de l'année en 2004 après un brillant passage universitaire, est la meilleure marqueuse de l'histoire de la ligue professionnelle américaine WNBA, avec 10'646 points. Trois fois championne (2007, 2009 et 2014), elle a connu onze sélections au All-Star Game en 20 saisons, toutes passées avec le maillot du Phoenix Mercury.

«Elle n'a pas seulement porté le maillot, elle a construit notre franchise. Elle a joué à ce jeu et l'a changé à jamais», a salué son équipe. L'arrière redoutable à trois points s'est également construit en parallèle un palmarès en Europe, entre deux saisons WNBA, remportant six fois l'Euroleague avec le Spartak Moscou et Ekaterinbourg. «Merci à Diana d'avoir changé le jeu à jamais», a également écrit la WNBA dans un post sur ses réseaux sociaux.