Jack Draper a remporté son premier Masters 1000 dimanche à Indian Wells. Photo: JOHN G. MABANGLO

ATS Agence télégraphique suisse

«Je suis juste tellement reconnaissant et heureux d'être ici, de pouvoir jouer, d'avoir un corps en bonne santé et de me sentir bien dans ma tête», a souligné le Britannique, dont le début de saison a été compliqué par une blessure récurrente à la hanche.

«C'est émouvant de savoir tout ce que j'ai enduré et tout ce que j'ai fait, et d'être ici maintenant et dire que je serai numéro sept mondial lundi, je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi», a-t-il résumé.

Jack Draper figure en effet pour la première fois dans le top 10 du classement ATP ce lundi, au 7e rang. Il a conquis dimanche son troisième titre sur le circuit principal, le premier de l'année, un mois après avoir échoué en finale à Doha.