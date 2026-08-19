Débuts réussis pour Shannon Miller avec la Suisse

La Suisse débute l'ère Shannon Miller par un succès. À Kloten, les cadres Lara Stalder et Alina Müller ont brillé pour battre la Suède 4-2.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a réussi sa première sous la direction de sa nouvelle sélectionneuse Shannon Miller. Lara Stalder et ses coéquipières ont battu la Suède 4-2 à Kloten mercredi.

Les cadres font le travail

Face à une formation suédoise contre laquelle elle avait décroché le bronze olympique en février, la Suisse s'est montrée convaincante. Elle s'était pourtant retrouvée menée au score après seulement 47 secondes sur le premier tir adverse.

Mais dix minutes plus tard, l'égalisation est tombée de la canne de la jeune Naemi Herzig (19 ans). Les cadres Lara Stalder (20e) et Alina Müller (27e) ont fait le break, avant que la Suède ne revienne à 3-2. Sans conséquence, puisque Müller a signé un doublé pour sceller la rencontre (53e).

La Suisse affrontera la Finlande vendredi et la Tchéquie samedi, toujours à Kloten. Cela dans le but de poursuivre sa préparation pour les Mondiaux de novembre au Danemark.