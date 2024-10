Au top de sa forme, il arrête sa carrière pour être près de sa femme

Valentin Claireaux ne portera plus le maillot de l'équipe de France. Photo: imago/ActionPictures

Blick Sport

Valentin Claireaux était en voie de vivre l'une des plus belles saisons de sa carrière. Après 14 matches avec son club de Vitkovice, l'attaquant français cumulait 8 points (3 buts, 5 assists). À titre de comparaison, la saison dernière, il n'avait inscrit que 10 points en 40 matches de saison régulière, déjà en République tchèque, déjà à Vitkovice.

Pourtant, ce mercredi, le Français a annoncé sa retraite à la surprise générale. «La principale et la seule raison pour laquelle j'ai mis fin à ma carrière professionnelle est la famille, explique Valentin Claireaux dans le communiqué de son club. Cette année, nous avons débuté une troisième saison, pendant laquelle la femme restait à la maison avec les enfants. Nous avons constaté que la situation était insupportable pour elle.» En effet, la femme de Valentin Claireaux et ses deux enfants vivent à Saint-Pierre-et-Miquelon, îles au large de la côte est du Canada et se situant à 5000 kilomètres de la Tchéquie.

Forcément, cette annonce surprend dans le club de Vitkovice. «Je suis vraiment désolé que Valentin mette fin à sa carrière de hockeyeur, car il était le genre de joueur pour lequel l'équipe passait toujours en premier. Nous devons respecter ses décisions de vie», dit, entre autres, le propriétaire du club Ales Pavlik.

Hormis huit Championnats du monde avec la France, le joueur formé à Amiens a entre autres disputé deux matches avec Kloten lors de la saison 2021-22, alors que les Aviateurs évoluaient encore en Swiss League.