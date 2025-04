1/5 Leonardo Genoni se prépare pour le Championnat du monde. Photo: Pius Koller

Nicole Vandenbrouck

Malgré une certaine habitude du succès, Leonardo Genoni fait face à beaucoup de défis cette saison. Pour la première fois de sa carrière, le joueur de 37 ans est mis à l’écart par une blessure de longue durée. Ce n’est qu’à la fin du mois de novembre qu’il a repris la compétition avec l’EV Zoug. Celui qui a décroché l’argent en 2024 avec la Nati n’a même pas été convoqué pour les camps de l’équipe nationale en décembre et février. Le match contre la Slovaquie lors de cette première semaine de préparation au Championnat du monde sera donc son premier de la saison avec la Suisse.

Une présence du gardien avec l’équipe nationale aussi tôt? Cela fait longtemps que ce n’était plus arrivé. Le septuple champion s’apprête à effectuer la plus longue préparation au Championnat du monde de sa carrière. Ces dix dernières années, il a toujours atteint au moins la demi-finale des play-off avec ses clubs et a rejoint l’équipe nationale tardivement. Lors de son arrivée, il était à chaque fois évident qu’il ne serait pas écarté du groupe.

Une première semaine de camp étonnamment bonne

Pour la première fois depuis la saison 2013-2014, Lenoardo Genoni a mis un terme à sa carrière dès les quarts de finale cette saison, et ce après seulement quatre matches (0-4 contre Davos). «Avec le club, nous avons tout gâché. Maintenant, cette saison, j’ai une deuxième chance d’atteindre quelque chose», explique-t-il avant d’ajouter que la première semaine de camp s’est étonnamment bien passée.

Pourquoi cet étonnement? Le portier explique que l’élimination précoce de son équipe l’a forcé à combler un temps libre avec une préparation inhabituelle. Depuis deux semaines et demie, huit joueurs de l’EVZ – y compris les candidats suédois à l’équipe nationale – se rendent de manière autonome sur la glace. Les joueurs de champ sont soutenus par le coach de développement Ted Suikonen, alors que Genoni a été suivi par l’entraîneur des gardiens Simon Pfister. «Cela a porté ses fruits, je suis bien préparé», déclare-t-il.

Inutile de demander à l’ambitieux gardien quelle est sa motivation pour les semaines de développement restantes jusqu’au Championnat du monde: faire un tout petit mieux que l’an dernier, à savoir chercher l’or. Dans une telle éventualité, sa campagne dédiée au Championnat du monde aura duré près de deux mois.

Nous sommes maintenant à la deuxième semaine de camp, Genoni veut aller au bout des quatre. «Chaque semaine, il faut faire de meilleures performances», assure-t-il. Comme il est déjà présent si tôt, il doit en conséquence éliminer davantage de concurrents. Lors de la prochaine nomination, les deux demi-finalistes éliminés, Reto Berra (Fribourg) et Sandro Aeschlimann (Davos), devraient probablement le rejoindre.

Leonardo Genoni mentionne également les deux joueurs engagés en Amérique du Nord, Akira Schmid (AHL, Henderson) et Connor Hughes (AHL, Laval). «Je ne peux pas lever le pied, il y a tant de gardiens suisses qui sont forts.» Se battre n’est pas un problème pour le gardien de l’EV Zoug. «Pour moi, c’est un défi. Mais je ne crains pas la comparaison. Mais je ne veux pas être l’un de ceux qui ont été éliminés», concède-t-il.