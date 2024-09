Condamnation partielle autour de la villa de l'ex-hockeyeur Mark Streit

La légende du hockey sur glace Mark Streit a construit en 2019 une luxueuse propriété à Muri (BE) – mais a inondé tout le voisinage. Une procédure pénale a permis de déterminer ce qui n'a pas fonctionné lors de la construction et à qui incombe la faute.

Dorothea Vollenweider

La construction de la villa de l'ex-star du hockey sur glace Mark Streit à Muri (BE) a mal tourné.

Qui est responsable de l'échec de la construction de la maison de la légende du hockey sur glace Mark Streit à Muri (BE)? Le tribunal compétent a rendu son jugement.

Mercredi, le tribunal régional de Berne-Mittelland a acquitté la plupart des accusés dans le procès relatif à la construction de la villa de l'ex-hockeyeur professionnel Mark Streit. Deux des cinq spécialistes de la construction sont partiellement coupables.

Le tribunal a déclaré l'architecte et le chef de chantier du projet coupables de falsification de documents et d'infraction à la loi cantonale sur les constructions. Il a également reconnu coupable un chef de chantier d'une entreprise spécialisée dans le forage de sondes géothermiques. Celui-ci n'a pas respecté les conditions et a donc également enfreint la loi sur les constructions. Les trois autres accusés ont été entièrement acquittés. Les jugements ne sont pas encore définitifs.

Problème de sonde géothermique

Le procès a eu lieu après l'échec des forages de sondes géothermiques lors de la construction de la villa de Mark Streit à Muri près de Berne il y a quelques années. L'ancien joueur de NHL s'est fait construire une villa de luxe dans le quartier huppé de Halden en 2019. Mais pendant le forage d'une sonde géothermique, les ouvriers sont tombés sur ce qu'on appelle un artésien – une grotte souterraine remplie d'eau.

Depuis plus de quatre ans, de grandes quantités d'eau s'échappent du sous-sol du versant. Le terrain de Mark Streit n'est pas le seul concerné. Cinq terrains voisins sont également confrontés depuis à des inondations et à des dégâts d'eau massifs.

Le tribunal devrait maintenant clarifier ce qui a mal tourné lors de la construction et qui en est responsable. Cinq personnes impliquées dans la construction devaient répondre de leurs actes devant le tribunal: le chef de chantier et le directeur d'une entreprise de forage, l'architecte de Streit, un spécialiste en technique du bâtiment ainsi que le maître foreur.