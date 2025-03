Le CP Berne perd sa place de leader en termes d'affluence dans le hockey européen, glissant à la 3e position. Cologne et le SKA St-Pétersbourg le devancent désormais, malgré une hausse de spectateurs à Berne.

Top 15 pour le LHC et Fribourg

Berne n'affiche désormais plus que la 3e meilleure affluence d'Europe. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Longtemps meilleure affluence d'Europe, Berne n'affiche désormais plus que la 3e meilleure moyenne. La faute à Cologne et au SKA St-Pétersbourg.

Après avoir occupé la première place pendant 22 ans, les Ours ont été évincés l'année dernière par les Allemands. Et cette année ils perdent encore un rang malgré une augmentation de plus de 300 spectateurs en moyenne pour atteindre 15'821 personnes par match.

Deux Romands dans le top 15

Le SKA St-Pétersbourg occupe dorénavant la deuxième place. Le club russe de KHL a profité de sa nouvelle arène qui, depuis 2023, est la plus grande arène de hockey sur glace en Europe avec 21'500 places. Juste devant les Kölner Haie bombent le torse avec une moyenne record de plus de 17'800 fans par match.

Les clubs du top 10 sont restés les mêmes que la saison précédente, seul l'ordre a légèrement changé. Outre Berne, les Zurich Lions conservent leur place parmi les dix meilleurs en se classant 9es. Les Romands apparaissent eux dans le top 15 avec Fribourg au 14e rang (9194) et Lausanne au 15e (9116).