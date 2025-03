Chris McSorley veut-il reprendre le HC Viège?

1/5 Viège vise la promotion en National League après son titre de Champion en Swiss League. Photo: keystone-sda.ch

Dino Kessler

Chris McSorley prévoit-il une prise de contrôle du champion de Swiss League, le HC Viège? Une action digne des plus grands stratèges de Wall Street? Il se murmure que l’Ontarien aurait compris qu’il avait mal calculé son coup avec le projet de la nouvelle patinoire à Sierre. Il voudrait désormais s’emparer du HC Viège.

Une blague de mauvais goût? Le directeur du nouveau champion Sébastien Pico, répond: «Nous avons déjà un stade et une extension n’est pas à l’ordre du jour. Le HC Viège n’est pas un club d’investisseurs, nous fonctionnons grâce à un actionnariat dans la région.»

Le projet de Chris McSorley à Sierre, la Valais Arena, fera l’objet d’un référendum en juin. L’idée? Une arène pour 75 millions de francs, dont 30 millions devraient être apportés par les pouvoirs publics. L’écrin devrait être opérationnel en 2027. Le Canadien veut par ailleurs jouer en National League avec le HC Sierre à partir de 2028.

«Alors, qu’est-ce qu’il y a entre vous et le HC Viège, Monsieur McSorley?» Celui-ci rit d’abord à gorge déployée lorsque Blick lui pose la question. «Reprendre Viège? Non, je veux travailler avec Viège. Ce que nous avons en tête, c’est une coopération en matière de relève, afin que les talents valaisans puissent être encouragés de manière ciblée et maintenus le plus longtemps possible en Valais. Dans ce projet, Viège pourrait jouer un rôle essentiel.»

Plus fort ensemble?

Dans un document que Blick s’est procuré, les objectifs de cette collaboration sont expliqués en détail. Exemples: Les clubs doivent conserver leur indépendance organisationnelle, mais s’engager en tant qu’unité pour le bien des jeunes joueurs. Les talents valaisans pourraient ainsi être retenus à plus long terme en Valais, afin que les clubs profitent davantage des lucratives indemnités de formation. Actuellement, celles-ci sont souvent encaissées par les grands clubs qui repèrent prématurément les talents des régions.

Mais le document formule aussi cet objectif: démontrer et communiquer que l’union fait la force. Une union entre Haut et Bas-Valais est-elle vraiment envisageable? Même pour un businessman comme Chris McSorley, cela pourrait devenir une tâche impossible.

Pour l’instant, le HC Viège ne veut pas participer à ce projet. Il faut dire qu’il a d’autres tâches (encore) plus importantes à accomplir: Une promotion en National League face au HC Ajoie (dès le 1er avril).

Quant à Chris McSorley, une autre procédure l’occupe en ce moment: le litige complexe avec son ancien employeur, le Genève-Servette HC, concernant le paiement d’une indemnité de 7,6 millions de francs. Selon lui, un jugement devrait être rendu prochainement dans cette affaire.