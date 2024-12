Chris McSorley: «Il n'y a pas de plan B à Sierre!»

1/4 Chris McSorley se dit confiant: la Ville de Sierre doit se prononcer ce mercredi pour accorder un crédit pour la construction de la Valais Arena. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Ce mercredi 11 décembre marque un tournant pour le projet de la Valais Arena, à Sierre. Le Conseil général de la cité valaisanne doit décider s’il met la main à la poche pour un crédit dans ce projet qui s’articule en partenariat public/privé. La ville de Sierre mettrait ainsi quelque 18 millions de francs sur la table alors que les communes avoisinantes et le Canton mettraient la différence pour atteindre les 30 millions sur les 89 que coûtera au total le nouvel écrin. Le reste sera pris en charge par des privés.

Dans la saga Valais Arena, un homme occupe évidemment le haut de l’affiche: Chris McSorley. L’ancien entraîneur et directeur sportif de Genève-Servette, qui a su transformer le club du bout du lac en une adresse incontournable du hockey suisse, entend bien remettre la compresse en Valais cette fois-ci, en offrant une patinoire de 6500 places au HC Sierre, à la pointe de la modernité. Les Valaisans pourraient ainsi jouer dans leur arène flambant neuve dès 2029 et viser la National League.

Le projet d'une région

Avant l’heure de vérité, l’Ontarien, dont la société Sierre-Valais Sport SA est aujourd'hui actionnaire majoritaire du club sierrois, se montre serein: «L’ensemble des personnes qui ont œuvré pour ce projet et moi sommes très confiants, il y a eu beaucoup de travail, par de nombreux professionnels, pour en arriver là. Ça a été une bonne collaboration, notamment avec la Ville et le club.»

« Les gens qui me connaissent savent qu’il n’y a pas de plan B pour Sierre. Nous nous engageons pour qu'il y ait de la National League en Valais. Chris McSorley »

Il faut dire qu’une campagne de communication extrêmement bien ficelée a porté le projet auprès de la Ville et des Sierrois pendant de nombreux mois. De quoi s’éviter des sueurs froides au moment crucial? «On est toujours nerveux», concède Chris McSorley avant la décision de ce mercredi. «Mais on croit au fait que les politiciens vont comprendre que ce projet est au centre du futur, non pas seulement de la ville, mais de toute une région.»

Fidèle à ses principes, celui qui a aussi été le coach du HC Lugano l’affirme: «Les gens qui me connaissent savent qu’il n’y a pas de plan B pour Sierre. Nous croyons en ce projet et nous nous engageons pour qu’il y ait une équipe de National League en Valais à l’horizon 2030.»

Ce n'est qu'une première étape

Dans les rues de Sierre, personne ne semble douter de l’issue du scrutin: «Le projet va clairement passer, tout le monde le pense ici», indique à Blick un passant rencontré près de la gare. Devant la patinoire actuelle de Graben, vétuste et légendaire à la fois, on se montre enthousiaste à l’idée de la Valais Arena: «On rêve de cette nouvelle patinoire depuis longtemps, alors oui, c’est une excellente nouvelle», se réjouit un groupe de collègues à l’heure de la pause-café.

Vétuste, la patinoire actuelle de Graben ne permet pas au HC Sierre de se développer. Photo: keystone-sda.ch

À quelques nuances près toutefois: la taille de la patinoire, les places de parc disponibles et surtout la situation légèrement décentrée du nouvel écrin insinuent quelques légers doutes à nos interlocuteurs. Mais rien n’enlèvera à ces passionnés de hockey l’envie de voir ce nouveau bijou sortir de terre. «Sierre a besoin d’une nouvelle patinoire, c’est une certitude», nous confirme-t-on quelques mètres plus loin. En jetant un dernier coup d'œil à Graben, Blick ne peut que se rendre à l'évidence.

Sur ce point, tout le monde semble donc d’accord. C’est davantage sur la forme que prendra cette Valais Arena que des points de friction existent, et plus particulièrement sur l’écoquartier qui fait partie du projet. Un groupe de citoyen s’est d’ailleurs constitué en association pour s’opposer à l'objet dans sa forme actuelle.

Chris McSorley a cependant toutes les raisons d’être confiant, lui qui indique avoir travaillé main dans la main avec la Ville de Sierre. Mais le vote de ce mercredi ne signifiera pas pour autant que sa nouvelle patinoire verra le jour sans embûches.