Fribourg, Davos et Genève connaissent leurs adversaires pour la phase de ligue de la Champions Hockey League. La compétition commencera début septembre.

Carlo Steiner

Lors de la saison 2026/27, la Suisse sera représentée par trois clubs en Champions Hockey League. La place supplémentaire réservée au tenant du titre revient cette fois à Frölunda, après avoir été occupée la saison passée par les ZSC Lions. Le champion suisse Fribourg Gottéron, le vice-champion Davos et Genève-Servette participeront également à la compétition.

Les deux meilleures équipes de la saison régulière ainsi que le champion national sont qualifiés pour la CHL. Comme Fribourg Gottéron et Davos, les deux premiers de saison régulière, se sont retrouvés en finale, Genève-Servette a récupéré la troisième place qualificative.

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Mercredi après-midi, le tirage au sort de la phase de ligue a été effectué à Zurich. Les 24 équipes participantes avaient été réparties dans quatre chapeaux, selon leurs performances en CHL et dans leurs championnats respectifs. Chaque club a ensuite hérité de deux adversaires issus de chacun des autres chapeaux, sans possibilité d’affronter une équipe du même pays.

Les clubs de National League rencontreront donc les équipes suivantes:

Fribourg (pot A) : HC Pilsen (Tchéquie) , Graz99ers (Autriche), Klagenfurt (Autriche), Adler Mannheim (Allemagne), Herning (Danemark), Nitra (Slovaquie)

Davos (pot B) : Eisbären Berlin (Allemagne), Skelleftea (Suède), Rögle (Suède), Liberec (Tchéquie), Storhamar (Norvège), Tychy (Pologne)

Genève (pot C) : Eisbären Berlin (Allemagne), Skelleftea (Suède), Kölner Haie (Allemagne), Växjö (Suède), Storhamar (Norvège), Tychy (Pologne)

Le premier tour est prévu pour les 3 et 4 septembre. La phase de ligue, composée de six journées, durera jusqu'au 14 octobre. Les huitièmes de finale débuteront le 10 novembre et la finale aura lieu le 23 février 2027.