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Victoire à Viège
Le HCC commence bien sa demi-finale

Le HC La Chaux-de-Fonds a bien commencé sa demi-finale des play-off de Swiss League. A Viège, les Neuchâtelois se sont imposés 4-1 pour mener 1-0 dans la série.
Publié: 22:15 heures
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Dernière mise à jour: 22:32 heures
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Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans le match des candidats à la promotion en National League, les Abeilles ont été les premières à frapper par Andersons à la 11e. Les hommes de Luca Gianinazzi ont mis du temps à se mettre dans le bain et ont finalement égalisé à la 38e par Adam Brodecki.

Sauf que le HCC va trouver les moyens de repasser devant à la 51e grâce à Macquat, superbement servi par Böhler. Les Abeilles ont ensuite ajouté deux buts dans la cage vide.

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
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