Le HCC commence bien sa demi-finale

ATS Agence télégraphique suisse
Dans le match des candidats à la promotion en National League, les Abeilles ont été les premières à frapper par Andersons à la 11e. Les hommes de Luca Gianinazzi ont mis du temps à se mettre dans le bain et ont finalement égalisé à la 38e par Adam Brodecki.
Sauf que le HCC va trouver les moyens de repasser devant à la 51e grâce à Macquat, superbement servi par Böhler. Les Abeilles ont ensuite ajouté deux buts dans la cage vide.
Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs