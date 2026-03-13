Le HCC commence bien sa demi-finale

Le HC La Chaux-de-Fonds a bien commencé sa demi-finale des play-off de Swiss League. A Viège, les Neuchâtelois se sont imposés 4-1 pour mener 1-0 dans la série.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le match des candidats à la promotion en National League, les Abeilles ont été les premières à frapper par Andersons à la 11e. Les hommes de Luca Gianinazzi ont mis du temps à se mettre dans le bain et ont finalement égalisé à la 38e par Adam Brodecki.

Sauf que le HCC va trouver les moyens de repasser devant à la 51e grâce à Macquat, superbement servi par Böhler. Les Abeilles ont ensuite ajouté deux buts dans la cage vide.