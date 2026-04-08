Champion sur la glace, mais bloqué en coulisses. Le HC Sierre a largement dominé La Chaux-de-Fonds en finale (4-1) pour s’adjuger la Swiss League, sans pouvoir prétendre à la montée.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après cinq éliminations consécutives en quart de finale des play-off, le HC Sierre a fini par briser le plafond. Sur sa glace de Graben, le club valaisan a conquis le titre de Swiss League, 58 ans après son dernier sacre en deuxième division, en dominant La Chaux-de-Fonds en finale (4-1).

Cette victoire ne souffre d’aucune contestation. Les Sierrois ont traversé les play-off avec autorité, écartant successivement les GCK Lions, Olten et La Chaux-de-Fonds sur le même score (4-1). Une démonstration de constance, mais surtout l’aboutissement d’un projet entamé il y a plusieurs saisons. «C’est le fruit de tout le travail effectué depuis mon arrivée en décembre 2020», résume Chris McSorley, quelques instants après le titre, médaille de champion autour du cou. Breloque qu'il n'a pas manqué d'embrasser à plusieurs reprises devant l'objectif des photographes. «Aujourd’hui, tout le monde croit en nous. Le club a prouvé qu’il avait sa place à ce niveau.»

«Le club s'est professionnalisé»

Présents au club depuis 2018, Maxime Montandon et Remo Giovannini sont aux premières loges pour observer l’évolution du HC Sierre. Ils sont bien placés pour mesurer le poids de ce trophée remporté. «Ce titre représente beaucoup de travail et de patience. C’est l’aboutissement de plusieurs années de construction depuis la montée en Swiss League. Et je pense que c’est aussi le début d’un renouveau pour le club. Maintenant, on peut vraiment aller de l’avant en sachant qu’on est une équipe de champions», sourit Maxime Montandon.

Pour le capitaine de la formation sierroise, déjà présent en 2019 lors de la remontée du club en deuxième division, ce titre de champion ne tombe pas de nulle part. «Cette saison, on a senti un nouveau souffle», confie-t-il. Remo Giovannini présente, lui, les changements observés depuis son arrivée à Graben. «Il y a clairement plus de professionnalisme en dehors de la glace. Alain (Bonnet, président du club) donne énormément, tout comme les bénévoles qui s’investissent à côté de leur travail. Chris (McSorley, coach de l’équipe) est un vrai professionnel. Le club progresse étape par étape. Et ce soir, on voit le résultat de tout ce travail.»

Champion… mais bloqué

Reste que la saison du HC Sierre s’arrête ce mardi, sur cette belle victoire, acquise dans la douleur, face aux Abeilles (4-1). Chris McSorley et ses joueurs peuvent partir en vacances puisqu’ils n’affronteront pas Ajoie, dernier de National League pour la cinquième année consécutive. La faute à l’absence d’une licence indispensable pour jouer dans l’élite. La raison ? Une infrastructure, Graben, vieillissante et loin des normes de la première division helvétique. Une nouvelle patinoire, la Valais Arena, est espérée d’ici 2030, tandis que des solutions transitoires pourraient permettre au club d’obtenir une licence provisoire.

«Maintenant, la grande étape à franchir, c’est notre retour en National League. Donc mon objectif, c’est de profiter d’aujourd’hui, puis demain (mercredi) je me lèverai et il faudra repartir de zéro pour franchir la prochaine étape», pose Chris McSorley. Les prochains coups de patins du club de la Cité du Soleil se feront en septembre en Swiss League, alors qu’en coulisses, les coups de stylo tenteront de le rapprocher de l’élite.