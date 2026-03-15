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Les deux séries à égalité
Sierre revient dans la série, La Chaux-de-Fonds battu

Sierre a bien réagi après sa défaite à Olten lors de l'acte I des demi-finales de Swiss League. Les Valaisans se sont imposés 3-1 pour revenir à 1-1 dans la série. La Chaux-de-Fonds, battu après deux prolongations (3-2), a été rejoint par Viège.
Publié: 21:02 heures
Ouf, le HC Sierre respire!
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Sierrois ont pu compter sur un doublé de Léonardo Fuhrer, qui a marqué les deuxième et troisième buts de ce deuxième acte (22e/39e), pour battre Olten et revenir à 1-1 dans la série. Jayden Halbgewachs a ouvert le score à la 17e pour les hommes de Chris McSorley, alors que les Soleurois ont réduit la marque à la 31e, sans réussir à recoller au score.

Beaucoup de regrets pour les Abeilles

Dans l'autre demi-finale, La Chaux-de-Fonds peut nourrir de sérieux regrets de ne pas mener 2-0. Vainqueur 4-1 en Haut-Valais vendredi, le HCC a cédé après deux prolongations dimanche, alors qu'il menait encore 2-1 à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Arnaud Jaquet (14e) et Noah Böhler (48e) ont par deux fois mis les Abeilles devant au tableau d'affichage, mais les Viégeois ont répliqué via Jorden Gähler (30e) et Alessandro Lurati (55e). Les visiteurs ont finalement jeté un froid sur les Mélèzes en remportant le point après plus de 92 minutes de jeu, sur une réussite de Noah Fuss.

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
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