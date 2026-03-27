La Chaux-de-Fonds s’est imposée à Viège (3-2 ap, 4-3 dans la série). Les Abeilles attendent désormais Sierre dans un derby romand pour le titre. La finale commencera dimanche déjà

Ruben Steiger

La demi-finale des play-off de Swiss League entre les deux derniers champions de la catégorie a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un acte VII aussi accroché et tendu que le reste de la série, c’est La Chaux-de-Fonds, titrée en 2023 et 2024, qui a pris le meilleur sur Viège, victorieux en 2025 sur le score de 3-2 en prolongation. Les Abeilles partiront ainsi à la conquête d’un troisième sacre en quatre ans dès dimanche contre le HC Sierre.

À la Lonza Arena, la crispation de ce match décisif s’est clairement fait ressentir. La première période n’a pas atteint des sommets. Les occasions furent très rares, malgré l’ouverture du score de Stefan Rüegsegger (7e, 0-1) pour le HCC d’un tir qui a surpris Juho Markkanen. Un avantage de courte durée pour les Neuchâtelois. En effet, les hommes de Luca Gianinazzi ont égalisé, grâce à Yannick Brüschweiler (13e, 1-1) qui s’est saisi d’un puck qui traînait à un mètre de la cage, sur leur unique occasion du tiers.

Il a fallu attendre une longue séquence de domination de la première triplette haut-valaisanne à la 26e pour que la rencontre se lance et qu’une ambiance de play-off apparaisse enfin dans une patinoire faiblement garnie pour l’occasion. Les spectateurs ont notamment vivement applaudi la magnifique parade de Juho Markkanen devant Gilian Kohler (34e). Ils ont retenu leur souffle sur l’envoi de Toms Andersons (41e) sur le poteau.

Toms Andersons, capitaine décisif

Comme souvent lorsque l’indécision est totale, les situations spéciales font la différence. Pourtant catastrophique en power-play depuis le début de la série (zéro but), Viège a pris les devants avec un homme de plus sur la glace par son capitaine Daniel Eigenmann (45e, 2-1). C’est aussi sur une supériorité numérique, à la faveur d’une pénalité différée, qu’Anthony Huguenin (55e, 2-2) a permis aux siens de recoller à la marque.

La prolongation ultra crispante s’est conclue à la 77e minute lorsque le capitaine Toms Andersons (2-3) est parti seul affronter Juho Markkanen et a délivré le HCC. La finale de la Swiss League opposera donc, dès dimanche (16h) à Graben, le HC Sierre au HC La Chaux-de-Fonds, pour un remake de la dernière finale de National Cup remportée par les Abeilles.