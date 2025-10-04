Avec l’arrivée de son nouvel entraîneur Chris McSorley, le HC Sierre a revu ses ambitions à la hausse. Tout proches de la tête après six journées, les Valaisans entendent bien passer devant leur adversaire du week-end en haut du classement de Swiss League.

Photo: DUKAS

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas été premier», déclarait Chris McSorley à Blick au terme du premier match de la saison régulière. Le nouvel entraîneur ne s’en cachait pas, il voulait que son équipe soit la meilleure sur la glace à chaque match. Cinq matchs et trois convaincantes victoires plus tard, l’entraîneur canadien et ses hommes sont cinquipmes du classement de Swiss League, pas loin du quatuor de tête. Mais samedi, l’occasion de montrer au hockey suisse qu’il faudra compter sur Sierre se présente. Les Valaisans se déplacent sur la glace du HC La Chaux-de-Fonds.

«Je connais bien Louis Matte, et il me connaît bien. On pense le hockey de la même manière, on est tous les deux contents de nos équipes. C’est un match qui s’annonce indécis, ça sera une bataille des géants de la Swiss League», anticipe Chris McSorley, nouvel entraîneur de la formation valaisanne.

Une défaite en trompe-l'oeil

Petit couac, Chris McSorley et ses hommes ont connu un coup d’arrêt mardi soir à domicile face Winterthour en s’inclinant 2-4. Malgré le score, les Valaisans nourrissent des regrets puisqu’ils ont affiché une grosse domination sur les Zurichois avec 56 tirs cadrés à 15! Avec trois des quatre buts encaissés dans le premier tiers, les hommes de Chris McSorley ne sont manifestement pas bien entrés dans leur match, ce qui ne les a pas empêché d’avoir une production intéressante par la suite, sans parvenir à l’emporter.

«Je pense que mon équipe a oublié qu’un match dure 60 minutes, et n’a joué que durant 50 minutes. Winterthour a su capitalisé sur ces 10 minutes», explique l’entraîneur américain. «Pour la confiance, on ne va pas parler de cette défaite. Depuis le premier jour, on sait ce qu’on vaut et ce dont on est capable. Quand tu es une équipe qui veut se battre pour la promotion, tu dois te concentrer sur les améliorations internes à l’équipe et moins te préoccuper des autres», ajoute l’ancien joueur.

Chris McSorley et ses hommes espèrent bien frapper un grand coup samedi en déplacement à la Chaux-de-Fonds. Photo: Pius Koller

Alors que l’équipe valaisanne n’a pas connu de demi-finales de play-off depuis plus de quinze ans, l’ambition de Coach McSorley est grande. Samedi, l’opportunité de marquer le coup en terrassant le HC la Chaux-de-Fonds peut faire saliver, surtout que les Abeilles frôlent la promotion depuis quelques années maintenant. Petit rappel historique, le HC Sierre est une des équipes ayant mis le plus en difficulté le HCC la saison dernière, avec deux victoires et trois défaites sur les cinq confrontations qui les ont opposés. Mais qu’importe, Chris McSorley n’y prête pas attention, lui qui n’était pas sur le banc valaisan à ce moment-là.

«On ne va pas visionner ces matchs, parce que Louis Matte a sûrement changé sa tactique depuis. On va bien sûr utiliser des vidéos de match de La Chaux-de-Fonds, mais pas celles de nos victoires de la saison dernière. On utilisera du matériel récent pour analyser le HCC», explique l’entraîneur valaisan. «Ça va être un beau match entre deux belles équipes.»

Pour ce qui est de l’état de l’effectif sierrois, il est au complet, sans blessé ni suspendu. «Je vais devoir prendre des décisions difficiles, mais les joueurs doivent accepter que pour jouer dans une équipe compétitive, il faut sacrifier un peu de temps de jeu», conclut-t-il.

Avec une victoire samedi, le HC Sierre pourrait bien s’envoler la semaine prochaine, lui qui disputera ses trois matchs suivants contre Coire à deux reprises, puis contre Bellinzone, respectivement dixième et lanterne rouge de Swiss League.